Oda ci mostra la copertina del secondo romanzo spin-off di ONE PIECE

ONE PIECE è quasi interamente incentrato intorno alle avventure dei Mugiwara, ma alcuni dei personaggi preferiti dai fan si trovano al di fuori della ciurma di Cappello di Paglia. Portuguese D. Ace è uno di questi, e Eiichiro Oda ha firmato uno spin-off su di lui. Ora, Oda ha condiviso una foto con la copertina del secondo romanzo della serie.

Tuttavia, sembra che Ace non sarà solo in questo secondo romanzo. Infatti, I fan potrebbero non essere troppo entusiasti nel vedere il pirata che abbellisce la copertina insieme ad Ace. Come potete vedere in calce alla notizia, la nuova copertina disegnata da Oda vede il fratello di Rufy in primo piano sulla sinistra, mentre un malefico Marshall D. Teach si trova sulla destra, in secondo piano.

Sullo sfondo compare invece Satch (Thatch in originale), comandante della quarta divisione dei pirati di Barbabianca. La sua morte per mano di Barbanera darà inizio agli eventi che porteranno alla guerra per la supremazia di Marineford in cui sia Ace che Barbabianca perderanno la vita. Naturalmente, questo secondo romanzo tratterà proprio gli eventi che hanno preceduto l'omicidio di Satch. Dopo tutto, ONE PIECE non ha mia approfondito l'accaduto, e questo spin-off su Ace è l'occasione giusta.

La serie spin-off è stata annunciata l'anno scorso in occasione delle celebrazioni per il ventennale di ONE PIECE, e il primo romanzo è stato pubblicato all'inizio di quest'anno. Il primo numero ha seguito Ace mentre formava gli Spades Pirates, subito dopo aver lasciato Rufy. Il secondo, come detto, seguirà il pirata mentre è al servizio di Barbabianca, e non ci sono ancora dettagli sul terzo.