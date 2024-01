Oda di ONE PIECE disegna Detective Conan: il risultato è uno spettacolo!

Opere da record, per aver superato 1000 capitoli e 100 tankobon pubblicati, Detective Conan e ONE PIECE sono manga profondamente diversi, ma il successo planetario ha spesso portato i due mangaka, Gosho Aoyama ed Eiichiro Oda a confrontarsi, e di recente l'autore dell’epopea piratesca ha deciso di sorprendere tutti con un'illustrazione di Conan.

Anche se all’inizio delle loro carriere si vedevano come avversari e rivali, sebbene si occupassero di opere tendenzialmente diverse e che affrontavano temi differenti pur appartenendo alla categoria shonen, nel corso degli anni Oda e Aoyama hanno avuto modo di conoscersi e di stringere un’amicizia, coronata con la lunga e dettagliata intervista congiunta rilasciata su Weekly Shonen Jump per celebrare l’incredibile traguardo dei 100 tankobon da parte di entrambi.

Il 5 gennaio 2024 l’avventura gialla di Conan Edogawa ha compiuto 30 anni dall’uscita del primo capitolo sulle pagine di Weekly Shonen Sunday, ed Eiichiro Oda ha deciso di onorare il piccolo detective con la splendida illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina. Rappresentato in una delle sue pose più iconiche, mentre indica chi, secondo lui, è stato quasi sicuramente il colpevole, il Conan di Eiichiro Oda appare piuttosto simile all’originale di Aoyama. Tra i ciuffi di capelli, poi, si nota la scritta “30° Anniversario”, un tocco di classe per celebrare l’opera più famosa dell’amico e collega.

Un simpatico omaggio a una delle pochissime opere paragonabili a ONE PIECE per quanto riguarda il successo mondiale raggiunto, e la continua popolarità registrata soprattutto in Giappone, dove Detective Conan resta in cima alle classifiche degli shonen più letti anche a distanza di così tanti anni dal debutto.

In conclusione, ricordiamo che dovrebbe essere annunciato un progetto segreto per i 30 anni di Detective Conan, e vi lasciamo alle ipotesi su ciò che accadrà dopo l’incidente di Egghead in ONE PIECE. Diteci cosa ne pensate del disegno di Conan da parte di Oda nei commenti.