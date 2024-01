Oda ha rivelato di aver cambiato la storia di un importante film di One Piece

Tra i (tanti) lungometraggi che figurano nel franchise creato da Eiichiro Oda, One Piece Film: Strong World occupa certamente un ruolo chiave, soprattutto per la poca trasparenza con cui entra in relazione al canone “ufficiale” del manga. E proprio l'autore ha rivelato di aver cambiato la sceneggiatura del film, per motivi davvero sorprendenti.

In un'intervista rilasciata da Eiichiro Oda nel 2016 e riemersa sul web grazie ad un utente di twitter, il mangaka ha rivelato che il contenuto iniziale di Strong World era diverso rispetto a quello di cui le audience di tutto il mondo sono stati testimoni nel corso della visione del film, proprio perché in fase di pre-produzione il lungometraggio avrebbe dovuto raccontare anche tutti i retroscena relativi alla nascita di Nami, poi cancellati dalla sceneggiatura. E i motivi dietro questa scelta li ricorda proprio l'autore nell'intervista in questione: “Inizialmente ho concepito la storia di Strong World come un mezzo per raccontare la nascita di Nami” dichiara qui Oda. “Solo che nel leggere il contenuto, lo staff del film è rimasto praticamente pietrificato”.

“Il racconto” continua il mangaka “era diventato troppo toccante, per questo motivo ne ho revisionato la sceneggiatura in modo da renderlo più eccitante agli occhi dei fan, soprattutto di quelli più giovani”. Questa dichiarazione, come logico che fosse, ha esaltato e al tempo stesso adirato i lettori/spettatori che desideravano conoscere fino in fondo i segreti dietro il passato di un personaggio amato come Nami, di cui la versione “definitiva” del film racconta sì una struggente traiettoria sacrificale, senza però indagare in profondità le crisi infantili della piratessa.

Come abbiamo visto nel nostro recente articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Shiki il Leone Dorato è senza dubbio un personaggio canonico di One Piece, il film Strong World non solo iscrive le azioni dell'iconico rivale di Roger e Barbabianca nella storia “ufficiale” del franchise, ma lega la volontà di rivalsa del personaggio all'eroismo sacrificale della stessa Nami. Vediamo, infatti, come il membro dei Mugiwara arrivi qui ad immolare il suo stesso corpo pur di proteggere il resto della ciurma dalle invettive del mefistofelico pirata, il quale la rapisce, scatenando poi un conflitto all'ultimo sangue con Rufy.

In questo senso, seppur il lungometraggio, date le revisioni a cui è stato sottoposto dal mangaka, non getti luce sui trascorsi infantili della ragazza, è pur vero che si pone in netta continuità con quell'immagine tragica a cui Nami ha legato da sempre la propria identità, sia nel manga che nell'immaginario collettivo dei lettori.

D'altronde la tavola più emblematica sulla Mugiwara, quella che ne ha codificato tanto l'eroismo quanto la vulnerabilità intestina dovuta alle crisi del passato, è stata proprio quella in cui chiede aiuto a Rufy per porre fine ai soprusi a cui l'aveva ancorata sin dall'infanzia Arlong, motivo che porta Strong World a ritagliarsi uno spazio singolare (e altamente simbolico) nel franchise di One Piece, seppur a differenza degli ultimi film canonici di Dragon Ball, non sia apertamente declinato in un'ottica transmediale: che lo depriva, in parte, di quella consacrazione ufficiale restituita solo alle narrazioni iscritte pienamente nel canone dell'universo creato da Oda.