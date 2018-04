Oda ha rivelato che la taglia di Monkey D. Dragon verrà presto rivelata in ONE PIECE

Quando si tratta di ONE PIECE , i fan sono sempre desiderosi di ottenere aggiornamenti sulle taglie. Ci sono poche cose che il pubblico (e) ama di più di scoprire quanto valgano le taglie della ciurma di, ma non sono gli unici personaggi ricercati là fuori.è uno di questi, e presto scopriremo la sua taglia.

Dopotutto, Eiichiro Oda ha assicurato ai fan che ha ancora piani per il rivoluzionario. Recentemente, il creatore di ONE PIECE si è seduto con Viz Media, ed è stato lì che l'artista ha parlato del futuro del manga. Secondo i riepiloghi delle traduzioni, a Oda è stato chiesto specificatamente di rivelare alcune taglie, e l'artista ha parlato di Dragon e Aokiji. Oda ha detto che le taglie dei due verranno rivelate durante l'imminente Reverie, e "lasceranno tutti scioccati". Quindi, è tempo di piazzare le scommesse: quanti soldi pensate che il Governo Mondiale abbia messo sulla testa tatuata di Dragon?

Naturalmente, i fan ritengono che il personaggio valga una grossa somma di denaro. Dragon potrà non essere un pirata, ma è un uomo molto pericoloso. Guida l'Armata Rivoluzionaria, un gruppo di persone che ha promesso di abbattere il Governo Mondiale. Lo status di Dragon lo ha portato a diventare il principale nemico del governo, e si dice che sia l'uomo più ricercato al mondo. Finora, non c'è stato un vero indicatore di quanto sia potente Dragon, ma ONE PIECE ha già accennato alla sua potenza. Persone come Ivankov hanno paragonato la forza tenace di Rufy a quella di Dragon, quindi non è sbagliato supporre che l'uomo sia più potente di suo figlio.

Con l'intera Armata Rivoluzionaria in suo potere, Dragon ha combattuto pesci grossi come Smoker, e una battaglia off-screen lo ha messo addirittura contro Barbanera. A quanto pare, quest'ultimo scontro sembra aver smosso ulteriormente lo status quo mondiale, rivelando al mondo la sede dell'Armata Rivoluzionaria: l'isola di Baltigo (già nota da tempo ai lettori). Oltre a ciò, si sa solo che l'Armata ha dovuto abbandonare la sua sede, e nulla è stato rivelato sull'esito della battaglia. Si spera che Dragon abbia fatto saltare un altro dente all'Imperatore prima di abbandonare l'isola.

Ovviamente, la taglia di Dragon non è l'unica che interessa ai fan. Il pubblico è ansioso di scoprire quanti Berry varrà Rufy una volta che l'arco narrativo di Whole Cake Island giungerà a termine. Dopo aver abbattuto Doflamingo, la taglia del capitano è lievitata fino a 500 milioni di Berry, e potrebbe facilmente salire ancora ora che Rufy ha sconfitto Katakuri.

Non ci resta che attendere la conclusione di questo lungo arco per conoscere gli aggiornamenti delle taglie di ONE PIECE.