Oda ha stuzzicato i fan sul futuro di ONE PIECE e sull'imminente arco "Wano Country"

ONE PIECE padroneggia la nobile arte degli archi narrativi pini di suspense. Sin dal debutto della serie,ha trascinato i fan attraverso più di una dozzina di storie ad alto rischio, e lo sta facendo adesso. L'arco di "Whole Cake Island" è nella nebbia del suo climax, maha già in mente altri grandi momenti di tensione.

Oh, ed è piuttosto eccitato per l'intera faccenda. Recentemente, Oda si è seduta con Viz Media per un'intervista, ed è stato lì che il creatore ha rivelato dettagli sul futuro del manga. Mentre l'artista non ha fatto alcuno spoiler dettagliato, ha tuttavia stuzzicato i fan sul tanto atteso arrivo dell'arco narrativo "Wano Country". Secondo i riassunti di traduzione, Oda ha avuto una semplice cosa da dire sul nuovo arco: ONE PIECE sarà "molto eccitante" una volta che la nuova storia prenderà il via, e si è spinto fino al punto di dire perché ciò accadrà. Oda ha affermato che i fan potranno "vedere i grandi giocatori fare la loro mossa" mentre un cambio di potere sconvolgerà il Nuovo Mondo.

Inoltre, come speravano i fan, la ciurma di Cappello di Paglia si riunirà o vedrà il passaggio di focus da Rufy a Zoro mentre la squadra dello spadaccino tornerà presto nel manga. Naturalmente, i fan sono entusiasti di scoprire cosa ha in serbo l'arco "Wano Country". La squadra di Zoro è stata inviata con i Pirati del Cuore per infiltrarsi nel paese isolato mentre Rufy e gli altri sono andati in soccorso di Sanji. Con un paese misterioso come quello di Wano, Rufy è destinato a incappare (come sempre dopotutto) in qualche guaio quando violerà i suoi confini, e il dominio dei Beasts Pirates metterà Cappello di Paglia contro Kaido delle Cento Bestie.

Il temibile Imperatore potrebbe non spaventare Rufy, ora che quest'ultimo ha combattuto Big Mom, ma il capo dei Beasts Pirates non è certamente uno che scherza. Il capitano trae gioia dalla guerra e la sua reputazione di essere la creatura più forte della Terra non è certamente un storiella, ma pura verità: è terrificante, e pare che tutti i Gear di Rufy non bastino (ancora) ad abbatterlo.

Come sempre, non ci resta che attendere che ONE PIECE proceda con la sua pubblicazione per saperne di più.