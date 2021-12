Odd Taxi, annunciato il nuvo film basato sulla serie anime

Quest'anno ha esordito la serie Odd Taxi, prodotta da OLM Inc. L'anime narra le vicende di Odokawa, tassista dalle sembianze di tricheco, che dispensa consigli preziosi a tutti i clienti che hanno la fortuna di fare un viaggio con lui. Per una serie di eventi, Odokawa si troverà immischiato negli affari della Yakuza.

Odd Taxi ha ottenuto un buon successo con sole 13 puntate, tutte disponibili su Crunchyroll sottotitolate in italiano. La serie è stata elogiata sia dalla critica che dai fan, sebbene si sia chiusa con un finale che non lascia spazio a prosecuzioni.

Nonostante ciò, l'account Twitter ufficiale di Odd Taxi ha pubblicato il trailer di un film ambientato nello stesso mondo della serie. In esso si possono vedere Odokawa e altri personaggi del suo universo, ovvero animali con sembianze antropomorfe. Le scene mostrate fanno pensare a un film thriller stand alone, con il tassista tricheco che sembrerebbe dover vestire i panni di investigatore per risolvere un caso molto intricato.

La bontà delle animazioni di OLM Inc. per l'anime non è in discussione, con gli splendidi animali chibi a fare da protagonisti. Anche se ha avuto un buon impatto, Odd Taxi non è riuscito a rientrati tra i prodotti audiovisivi più seguiti in Giappone nel 2021. Con avversari del calibro di Tokyo Revengers, però, è ovviamente complicato entrare in certe classifiche, ma siamo certi che Odd Taxi abbia saputo conquistare la sua fetta di pubblico.