Odd Taxi, spiragli per la seconda stagione? Ecco il parere del produttore

Nella primavera 2021 l'anime di Odd Taxi è riuscito a farsi strada ed emergere tra produzioni ben più blasonate. La serie mette in scena le avventure del protagonista Odokawa, tricheco antropomorfo che di mestiere fa il tassista. L'uomo adora dispensare consigli ai suoi clienti, anche se qualche volta rischia di immischiarsi in brutte situazioni.

Il successo dell'anime ha portato all'annuncio del film di Odd Taxi, che esordirà il primo aprile nei cinema nipponici. Il lungometraggio si intitolerà Odd Taxi: In The Woods, e con ogni probabilità riprenderà il filo degli eventi dalla conclusione della prima stagione.

Durante un evento per la promozione del film di Odd Taxi, è stato intervistato Hirofumi Ito, produttore della serie. Tra le varie domande, gli è stato chiesto se fosse interessato alla produzione della seconda stagione dell'anime, e magari anche delle successive. Ito, scherzando, ha risposto che potrebbe prendere in considerazione la proposta solo dopo aver valutato gli incassi del film. Il produttore è sembrato comunque molto freddo riguardo a una seconda stagione di Odd Taxi.

Il cast della prima stagione, però, non è dello stesso avviso. Il doppiatore di Gouriki Ryohei Kimura è solo l'ultimo dei suoi colleghi che si è espresso a favore della seconda stagione di Odd Taxi, che è evidentemente stato apprezzato anche dagli addetti ai lavori. Chissà che, tutti insieme, non possano far cambiare idea a Ito.

Il trailer di Odd Taxi: In The Woods ha mostrato nuovi dettagli sul film di prossima uscita. Se volete recuperare la splendida serie, Odd Taxi è disponibile con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll.