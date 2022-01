Odd Taxi: In The Woods, nuovo trailer per il film della serie anime tanto apprezzata

Il sito ufficiale della serie anime originale prodotta da OLM/P.I.C.S. Studios, Odd Taxi, ha mostrato un nuovo trailer per il film Odd Taxi: In The Woods annunicato a metà dicembre, la cui uscita nelle sale in Giappone è prevista per il 1° aprile.

"Il film 'Odd Taxi: In the Woods' racconta la storia dell'anime televisivo 'Odd Taxi', ricostruendo i suoi episodi e una storia sequel dell'ultimo episodio. La nuova immagine mostra Kotogawa in un abito diverso da quello che indossava nell'anime televisivo, in mezzo a una folla di personaggi di 'Odd Taxi' che gli passano accanto con espressioni di indifferenza. È accompagnato dal testo 'La verità è nei boschi'," scrive il comunicato stampa.

Questa serie originale ha debuttato durante la stagione estiva 2022 (tra luglio e settembre), con tredici episodi. La piattaforma Crunchyroll ha gestito la sua distribuzione in Occidente. Nel cast troviamo: Natsuki Hanae come Kotogawa, Riho Iida come Shirakawa, Ryohei Kimura come Gouriki, Kappei Yamaguchi come Shika, Suzuko Mimori come Louis Nikaido, Moeka Koizumi come Shiho Ishimura, Manatsu Murakami come Yuki Mitsuya.

Mentre nello staff di produzione abbiamo Baku Kinoshita che torna dalla serie animata per dirigere il lungometraggio presso OLM Studios in collaborazione con P.I.C.S. Kazuya Konomoto ritorna dalla serie animata per scrivere e supervisionare le sceneggiature. Hiromi Nakayama e Baku Kinoshita sono responsabili del character design.

"Eccentrico e vigoroso, il tricheco Odokawa conduce una vita relativamente normale. Per vivere guida un taxi, dove incontra diverse persone uniche: il disoccupato Kabasawa che è determinato a diventare virale sul web, la misteriosa infermiera Shirakawa, il duo comico in difficoltà 'Homo Sapiens' e Dobu, un noto criminale. Ma il semplice stile di vita di Odokawa sta per cambiare. Il caso di una ragazza scomparsa che la polizia ha seguito porta a lui, e ora sia la yakuza che un duo di poliziotti corrotti gli danno la caccia. Ambientato in una città stranamente familiare e piena di individui insoliti, Odd Taxi è una strana storia su un umile tassista e sul mistero di una studentessa di liceo scomparsa."

