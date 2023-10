Oggi è il compleanno di Naruto Uzumaki: festeggiamo con un trailer speciale

Oggi, 10 ottobre, è il compleanno di uno dei protagonisti preferiti dai fan di anime e manga, che ha accompagnato numerose persone nella loro infanzia e ancora oggi è presente con noi: stiamo parlando di Naruto Uzumaki, il nostro Settimo Hokage!

Con i festeggiamenti dei vent'anni dall'anime, lo staff dietro Naruto non poteva non celebrare anche il compleanno di questo amatissimo personaggio. Proprio in vista di ciò, il noto franchise ha voluto regalare ai suoi fan un trailer molto speciale, per festeggiare insieme a tutti i fan questo giorno molto importante.

In questo video, Shueisha ha mostrato alcuni dei suoi momenti più intensi del manga. È uno sguardo interessante al viaggio di Naruto attraverso la serie manga realizzata interamente da Masashi Kishimoto. Il video è disponibile proprio all'inizio dell'articolo e su YouTube.

In vista dei vent'anni della serie anime, il franchise di Naruto ha reso disponibile alla vendita una statua che mostra tre generazioni di Ninja, ossia Jiraiya, mentore del padre di Naruto, lo stesso Minato ancora giovane e ovviamente il nostro protagonista stesso.

Molto presto usciranno alcuni episodi nuovi della serie originale di Naruto, tuttavia al momento le informazioni a riguardo sono ridotte. Intanto, il manga di Masashi Kishimoto sta proseguendo con la serie dedicata a Boruto Uzumaki, con il sequel Boruto: Two Blue Vortex che mostra tutti i personaggi dell'opera Boruto: Naruto Next Generation tre anni dopo.