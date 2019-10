Oggi è il compleanno di ONE PIECE, tanto auguri al capolavoro di Eiichiro Oda!

Il 22 luglio del 1997, Eiichiro Oda pubblicò il primo capitolo del suo manga ONE PIECE sulle pagine di Weekly Shonen Jump, il settimanale di Shueisha. Due anni dopo, il 20 ottobre del 1999, venne approvata la trasmissione di una serie televisiva prodotta da Toei Animation, volta a cambiare per sempre la storia di questo incredibile media.

Seguendo le orme di Dragon Ball, ONE PIECE riuscì nei suoi primi anni a ritagliarsi un'importante fetta di mercato, piazzando milioni di copie e superando le aspettative dello stesso Oda. Ad oggi il manga conta più di 450 milioni di copie piazzate in tutto il globo, e non è stato oltretutto mai superato da un altro fumetto nelle classifiche di vendita mensili.

L'anime d'altro canto rapì da subito l'interesse dei più giovani, riuscendo ad ottenere diversi record di share sull'emittente giapponese Fuji Tv. In Italia l'anime approdò nel 2001 e similarmente a quanto successo all'estero, divenne un vero e proprio cult facendo registrare ottimi ascolti sull'emittente di Mediaset Italia 1.

Nonostante il finale dell'opera sia ancora distante, la serie è riuscita a portare con se il suo pubblico, ormai cresciuto ma sempre straordinariamente attivo nell'anime community. In Giappone poi, in vista del compleanno, è stato addirittura organizzato uno speciale evento nella famosa Tokyo Tower.

E voi cosa ne dite? Seguirete quest'opera fino alla sua conclusione? Fateci sapere nei commenti se lo farete e diteci come avete scoperto il capolavoro di Eiichiro Oda!