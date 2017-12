Okada, Teshirogi e altri mangaka celebrano l'esordio di Saint Seiya - Episode 0!

Atteso nelle fumetterie nipponiche durante la giornata di domani, il prossimo numero del magazines Champion RED includerà il primo capitolo di Saint Seiya - Episode 0 , il nuovo manga ideato da Masami Kurumada, l’autore originale di

Per l’occasione, la copertina della rivista presenterà un’illustrazione dedicata alla mini-serie ed il volume includerà delle pagine a colori. Annunciato durante il mese di novembre, il nuovo manga si comporrà infatti di tre capitoli soltanto e avrà per protagonista Aiolos di Sagittarius, l’eroico Gold Saint che perse la vita nel tentativo di salvare la neonata Athena, innescando dunque le vicende della serie principale.

Inoltre, Megumu Okada (Saint Seiya - Episode G - Assassin), Chimaki Kuori (Saint Seiya - Saintia Sho), Yu Koga (Loveless) e Shiori Teshirogi (Saint Seiya The Lost Canvas) hanno realizzato delle splendide illustrazioni - visionabili in calce all'articolo - per celebrare l’esordio della nuova opera di Kurumada.

Lanciato originariamente nel 1985, il manga del sensei ha dato origine ad un universo ormai vastissimo, che oggi si compone di romanzi, variati spin-off animati e cartacei, e persino un remake che il prossimo anno esordirà sulla piattaforma di streaming di Netflix. Intitolato semplicemente "Knights of the Zodiac - Saint Seiya", il nuovo anime ripercorrerà infatti le vicende del Saint Seiya originale, ripartendo addirittura dalla Guerra Galattica fra i Bronze Saint.