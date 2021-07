Le Olimpiadi omaggiano Katie Ledecky: la nuotatrice diventa come Sailor Moon

Le Olimpiadi in Giappone non potevano fare a meno di tirare fuori tutta la cultura dell'arcipelago dell'estremo oriente. Videogiochi, anime e manga sono all'ordine del giorno con tutti i titoli più iconici e amati che da decenni hanno invaso anche il resto del mondo. E ora arrivano anche le citazioni a tema Sailor Moon grazie al nuoto.

Le gare delle Olimpiadi sono partite con le sigle di Haikyu che hanno accompagnato la pallavolo o quella di Slam Dunk che ha aperto le partite di basket, ma ora le citazioni agli anime si nascondono anche nelle fasi conclusive di una prestazione sportiva. Nell'ultima gara di nuoto, la campionessa statunitense Katie Ledecky, ormai dominatrice di queste competizioni natatorie, ha vinto l'ennesima medaglia olimpionica.

Per celebrare la vittoria nella gara femminile da 800 metri di stile libero è stata omaggiata con un video in cui si trasforma in una guerriera sailor da Sailor Moon. Come si può osservare nel video in basso condiviso da NBC Olympics su Twitter, la Ledecky viene ridisegnata con lo stile tipico di Naoko Takeuchi diventato ormai famoso in tutto il mondo e mentre indossa un costume intero blu con la scritta USA sul petto.

Un omaggio che si unisce quindi a tutti gli altri presentati durante questa manifestazione.