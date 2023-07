Un omaggio di una k-pop idol dimostra la viralità di Oshi no Ko

La seconda stagione di Oshi no ko è stata annunciata e questo manga sta vivendo un periodo di grande visibilità, infrangendo vari record. L'ennesima prova della sua popolarità è il particolare omaggio reso da una k-pop idol.

Edito da J-pop, con 8 volumi pubblicati finora in Italia, Oshi no ko è un manga che esplora il mondo degli idol giapponesi, composto sicuramente di fama e successo, ma anche pressioni e regole ferree. Il nostro protagonista Gorō Amemiya, appassionato di J-pop, ginecologo presso l'ospedale di Takachiho, si ritroverà come paziente l'idol Ai Hoshino, incinta di due gemelli.

Ed è proprio con un filtro ora virale, che trasforma la persona inquadrata in Ai, che Tsuki, una delle cantanti del gruppo k-pop Billlie, rende omaggio ad Oshi no ko. Il video la ritrae nei panni della cantante 2d, mentre balla ascoltando Idol, la colonna sonora dell'anime.

Stiamo parlando di un prodotto che ha registrato vari record e c'era da aspettarsi che prima o poi le personalità del settore gli avrebbero reso omaggio. Oltre ad aver registrato il miglior debutto per una serie anime sulla piattaforma di streaming HIDIVE, la sigla di Oshi no ko ha scalato le vette di ascolti con oltre 200 milioni piazzandosi nelle top charts di Billboard.

insomma un fenomeno mediatico che sta dilagando. Chissà quale sarà il futuro di questa serie: calerà o si attesterà tra le opere più influenti degli ultimi anni?