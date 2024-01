Omaggio al maestro Iruka, la figura pedagogica più importante di Naruto

In un manga come Naruto, dove i ninja sono soliti attraversare un mondo immerso nelle crisi e dominato da sistemi di potere diabolici, i giovani shinobi necessitano di grandi figure pedagogiche che li guidino tra le fratture della società. E per la maturazione del protagonista nessuno ha esercitato un ruolo così nevralgico come il maestro Iruka.

A pensarci bene, tra tutti i sensei che hanno accompagnato Naruto verso il suo percorso di crescita (sia umana che in qualità di ninja) portandolo a diventare il punto di riferimento assoluto per gli abitanti del Villaggio della Foglia, proprio Iruka ha occupato un posto essenziale nei processi di maturazione del personaggio, soprattutto per quel che ha riguardato l'acquisizione di quella forma mentis eroica (ma anche emotiva) a cui abbiamo sempre associato l'immagine del futuro eroe/Hokage di Konoha. Senza il maestro, Naruto non solo non sarebbe mai arrivato a comprendere i motivi della sua emarginazione infantile, ma al tempo stesso non avrebbe neanche mai metabolizzato quella forza che gli ha permesso, sin dal momento in cui ha iniziato il suo percorso da ninja in qualità di genin, di scardinare tutti i tabù e i dogmi (personali e collettivi) a cui avrebbe destinato la sua traiettoria di shinobi, e che lo ha visto rompere ogni argine o barriera culturale. A partire proprio dai capitoli iniziali del manga, e quindi dal rapporto primigenio che lo legava ad Iruka.

Seppur la filosofia-simbolo del ninja in Naruto è rappresentata dallo spirito della giovinezza, di cui un altro grande sensei è il manifesto (ovvero Gai Maito), possiamo comunque individuare in Iruka alcuni canoni che lo rendono la figura pedagogica ideale agli occhi del protagonista. D'altronde il maestro è stato presentato sin da subito da Masashi Kishimoto come un riflesso speculare del figlio di Minato: entrambi erano orfani dei genitori, e ad ambedue è stata strappata la felicità dall'avvento della Volpe. E dal momento che il giovane Naruto, in quanto jinchuriki di Kurama, si prefigurava come espressione (fisica, simbolica) del mostro che ha portato alla devastazione del Villaggio, lo studente appariva agli occhi di Iruka non solo come il segno stesso del suo dolore, ma anche come la causa di tutti i disagi che ne affliggevano lo spirito.

Eppure, dopo la conversazione con Hiruzen Sarutobi, il sensei comprende che nessuna reale barriera lo separava dallo shinobi-in-divenire, nessun ostacolo si frapponeva dal vedere in quel tragico bambino un eguale, se non addirittura il riflesso dei suoi stessi traumi. Ecco allora che il maestro rompe qualsiasi sovrastruttura esistenziale, qualsiasi argine che lo frena dal mostrare un accenno di affetto ad un ragazzo immerso nella solitudine più lancinante e diabolica, e inizia a vederlo per quello che realmente è: un essere umano.

Ma come in tutti i grandi sviluppi del manga, occorre affrontare prima una crisi per poter raggiungere uno stadio di evoluzione (fisica, ma soprattutto esistenziale), un processo di maturazione che ha la sua origine - guarda caso – in una ferita. Qui Naruto, nel vedere nel capitolo iniziale del manga il suo maestro sacrificarsi per proteggerlo dall'attacco di Mizuki, comprende per la prima volta che anche lui, alla pari di qualsiasi altro ninja di Konoha, merita di essere salvato e di conoscere l'amore, il dolore o la speranza, ovvero quei sentimenti che i suoi compagni erano in grado di esperire quotidianamente, e che invece lui era costretto ad affogare in un mare di disperazione e solitudine.

Il percorso dell'eroe, perciò, inizia con un atto di gentilezza da parte di Iruka, culminato nell'uso “salvifico“ da parte del ragazzo del kage bunshin. E se abbiamo inteso la tecnica della Moltiplicazione del Corpo come il manifesto ideologico di Naruto, è proprio perché è in questa mossa, usata per la prima volta in occasione del gesto sacrificale di Iruka, che rivela (per poi permettergli di superare) le sue crisi; e in cui possiamo individuare da un lato l'inizio del cammino pedagogico di Iruka, e dall'altro le istanze iniziali un giovane eroe che dal quel momento avrebbe condotto tutti coloro che gli stavano affianco, anche i nemici (si pensi a Gaara) sul cammino della più catartica, e umana, redenzione.