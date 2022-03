Omega Wolverine, ecco tutta la storia del Logan del futuro

Le due serie parallele X Lives e X Deaths of Wolverine sono entrate nel vivo. La storia, finora, ha visto il debutto di un nuovo Logan noto come Omega Wolverine, il cui solo obiettivo sembra essere quello di assassinare Moira MacTaggert. Con la pubblicazione di X Deaths of Wolverine #4, Marvel ha svelato la backstory di Omega Wolverine.

Annunciando le due miniserie, Marvel aveva promesso di stravolgere la vita del mutante artigliato, e sembra intenzionata a tener fede alla sua parola. Mentre Wolverine è impegnato in una missione attraverso diverse epoche storiche, è entrato in scena un secondo Logan, Omega Wolverine che, un po' come Terminator, è arrivato dal futuro con lo scopo di rintracciare e uccidere Moira MacTaggert.



Questo Wolverine, potenziato dal virus tecno-organico dei Phalanx, proviene da un futuro in cui uomini e mutanti sono stati massacrati da una nuova razza, chiamata Post-Umanità. X Deaths of Wolverine #4 rivela che Moira rappresenta la chiave di volta nell'ascesa della Post-Umanità, e che il suo assassinio da parte di Omega Wolverine è necessario per salvare il futuro.



Nel frattempo, mentre Omega Wolverine si è rivelato sostanzialmente buono, Moira è diventata un vero e proprio villain per i mutanti, arrivando a uccidere Banshee e a mutilargli il volto con lo scopo di introdursi a Krakoa. Al termine di X Deaths of Wolverine #4, in ogni caso, Omega Wolverine riesce a completare il suo obiettivo e a uccidere Moira, ma non prima di essere colpito da un proiettile in grado di privarlo del suo potere rigenerante, lasciandolo in balia del virus dei Phalanx.



X Deaths of Wolverine #4 è già disponibile negli Stati Uniti. Manca solo un numero al finale di X Lives e X Deaths of Wolverine. La conclusione delle due miniserie rappresenterà la base per il rilancio delle testate mutanti Destiny of X, in arrivo a Marzo.