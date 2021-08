On or Off: slitta il debutto del nuovo manhwa Star Comics

Sui propri profili social, Edizioni Star Comics ha comunicato ai lettori che il debutto di On or Off non avverrà più quando precedentemente previsto. L'uscita del manhwa sentimentale slitta al 3 novembre 2021. Ecco i dettagli del comunicato diffuso dall'editore.

"Comunichiamo ai nostri lettori che, per motivi di carattere tecnico, l'uscita di On or Off n. 1 prevista per il 27 ottobre 2021, slitterà al 3 novembre 2021. Ci scusiamo per ogni eventuale disagio", si legge nel comunicato diffuso sui social da Star Comics.

Il primo volume di questo piccante e divertente webcomic Boys Love con contenuti espliciti arriverà dunque con qualche giorno di ritardo. In allegato al numero uno, gli acquirenti troveranno ben 3 cartoline e un set di sticker, che saranno disponibili a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online.

Ecco la sinossi di On or Off. "Ahn Yiyoung è uno studente universitario di 23 anni che, insieme ai suoi colleghi, decide di creare una start up. Propone il progetto alla prestigiosa SJ Corporation, ma un imprevisto compromette la presentazione. Per salvare il duro lavoro dei suoi amici, Yiyoung è disposto a tutto...! Risucirà a convincere l'affascinante direttore Kang a valutare il progetto?".

Recentemente, anche l'anime comics di My Hero Academia: Heroes Rising è stato rinviato. Di contro, ecco i due nuovi annunci Star Comics.