ONE ha annunciato ufficialmente lo spin-off di Mob Psycho 100 incentrato su Reigen

ha da poco concluso il suo web manga originale Mob Psycho 100 , ma questo non significa che il franchise sia definitivamente morto. Infatti, quest'anno non solo l'anime farà un breve ritorno con un OVA speciale, ma grazie ad un nuovo report apparso online, i fan hanno potuto apprendere chericeverà anche un manga spin-off.

Su Twitter, il creatore di Mob Psycho 100 ha confermato che avrebbe presto pubblicato il primo pezzo di uno spin-off del manga. ONE, come potete vedere in calce alla notizia, ha detto ai fan che la nuova serie inizierà il 19 Marzo e si concentrerà principalmente su Reigen. Il nuovo web manga non ha ancora un programma di caricamento online, ma ONE ha affermato che potrebbe influenzare la cadenza di One-Punch Man. Difatti, il lavoro di ONE su One-Punch Man potrebbe rallentare un po' mentre cerca di capire se questo spin-off funzioni o meno.

L'artista ha lavorato per un po' all'arco di "Monster Association". L'adattamento manga Weekly Shonen Jump di Shueisha sta anche ricostruendo la storia, quindi la serie disegnata da Yusuke Murata sarà ora in grado di recuperare il web manga. Non è la prima volta che Reigen si trova sotto i riflettori. Alla fine dello scorso anno, una news aveva fatto sapere ai fan della serie che Mob Psycho 100 che la serie anime avrebbe rilasciato uno speciale OVA incentrato sul personaggio.

Reigen è anche presente nel dramma live-action del franchise che è attualmente in onda su Netflix all'estero. Quest'ultima serie è diretta da Koichi Sakamoto mentre Reiko Yoshida e Kei Kunii gestiscono gli script.