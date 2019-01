ONE, autore di Mob Psycho 100 e One-Punch Man, fa sorridere i suoi fan!

Di recente le notizie riguardanti il numero delle puntate per questa seconda stagione di Mob Psycho 100 hanno lasciato senza parole numerosi fan. Non di meno è accaduto con One-Punch Man. Il filo conduttore tra queste due opere è l'autore ONE, che si è fatto strada nei cuori dei fan grazie alle sue opere e al suo incredibile senso dell'umorismo.

A quanto pare il suo umorismo, ormai parte della sua vita, sembra aver suscitato l'ilarità di moltissimi lettori e fan in seguito ad un Twitter da lui postato sul suo profilo ufficiale. Da lì è nato uno scambio di battute che ha fatto sorridere molti. L'interazione fra l'artista e l'utente sembra aver ricreato una delle scenette comiche presenti in Mob Psycho 100.

Come ha notato l'utente homo stupidus (su Twitter @oyqu01), ONE ha twittato una dichiarazione di un paio di righe in giapponese, ma è solo dopo che un fan ha chiesto la traduzione in inglese che l'attenzione si è concentrata su quel post. L'autore infatti ha risposto con "Non posso parlare in inglese :(" in un inglese corretto.

Per quanto sia una risposta breve e semplice, la risposta è stata formulata in modo corretto e i fan non hanno potuto far a meno di godersi questa piccola scenetta allegra in maniera bonaria. Per quanto ONE sia un autore famoso, è comprensibile che non conosca l'inglese e questo è probabilmente uno dei motivi per cui i fan non hanno reagito in maniera negativa di fronte alle sue parole.

Ricordiamo che di recente è stata confermata una lieve variazione sul numero previsto degli episodi di Mob Psycho 100 Stagione 2. Dello stesso autore troviamo anche l'adattamento animato del manga One-Punch Man.