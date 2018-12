ONE, autore di One-Punch Man, celebra la Stagione 2 con un disegno

Tutti siamo abituati a vedere Yusuke Murata, il disegnatore del manga di One-Punch Man, mettersi sotto i riflettori e tempestare i propri social di illustrazioni. Questa volta, però, è ONE a essersi esposto: si tratta del creatore originale della serie, che ha recentemente omaggiato il trailer della Stagione 2 con un disegno.

ONE ha infatti pubblicato sui propri account social un nuovo sketch che ritrae i due protagonisti di One-Punch Man, Saitama e Genos. Il disegno ha indubbiamente una natura comica e mostra il cyborg alle prese con l'arsenale di armi letali di cui è costellato il proprio corpo robotico.

L'illustrazione riprende ovviamente lo stile di disegno di ONE, che abbiamo già potuto ammirare nel manga Mob Psycho 100, edito in Italia da Star Comics e in procinto di ricevere la sua seconda stagione animata, esattamente come One-Punch Man.

Il trailer, pubblicato pochi giorni fa, ci ha permesso di ammirare lo stile che J.C. Staff ha adoperato per dar vita ai personaggi della seconda stagione tratta dal manga di ONE e Yusuke Murata. Trovate le nostre impressioni a questo link. Vi ricordiamo che One-Punch Man 2 esordirà in Giappone a partire dal mese di aprile 2019.

In calce, qui di seguito, trovare il disegno di ONE.