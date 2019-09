ONE PIECE, come apparirebbe Rufy se fosse un feudatario?

Mentre l'adattamento cartaceo continua la sua lunga corsa, a discapito di un importante scambio che sta per fare Zoro, tornando indietro nel tempo a precedenti numeri del sensei veniamo a conoscenza di alcuni simpatici siparietti di Eichiro Oda sul mitico mondo di ONE PIECE.

Con ormai 900 episodi alle spalle, ONE PIECE è sicuramente una delle opere più longeve e ricche di dettagli dell'intero panorama nipponico, un risultato più unico che raro attribuito solo a titoli di un certo calibro. Ma a rendere famoso il capolavoro di Oda è il grande worldbuilding da lui immaginato, ricco di tante terre diverse e personaggi stravaganti, proprio come sta accadendo nell'attuale saga di Wanokuni.

Non tutti ne sono a conoscenza, o ricordano, di quando il sensei, all'inizio dell'arco di Water 7, disegnò una possibile immagine di Rufy come feudatario. L'ironia del caso fa volare l'immaginazione, in cui è lecito domandarsi che carriera avrebbe potuto intraprendere l'iconico protagonista se avesse deciso di diventare un signore della terra anziché un ricercato Pirata. In ogni caso, il suo buffo aspetto, a tratti simile a quello di Momonosuke, è estremamente simpatico, e fonrnisce al pubblico una chiara e differente interpretazione di Rufy. L'immagine in questione, ovviamente, ve la riportiamo in calce a questa notizia, invitandovi a lasciarci tra i commenti una vostra opinione a riguardo.

