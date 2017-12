ONE, creatore di Mob Psycho 100, si congeda dai fan con una commovente lettera

Dopo una folle corsa, la serie Mob Psycho 100 si è conclusa poco prima delle vacanze. Il creatore del web-comic ha confermato che il suo lavoro conera giunto al termine e l'ultimo capitolo della serie conteneva una lettera scritta daai fan. Come potete immaginare è piuttosto commovente.

La lettera scritta da ONE ai fan, che si trova alla fine dell'ultimo capitolo di Mob Psycho 100, è stata tradotta e postata su vari social media. Potete trovare la traduzione del congedo di ONE dal suo personaggio di seguito:

"Un auto-proclamato sensitivo che butta il sale dappertutto e una scuola media che si abitua. Quando ho iniziato questo manga, la mia mano ha tremato quando ho cercato la rete nel mezzo della notte. In verità ha tremato fino alla fine . Ricordo di essere stato preso dal panico. Credo che in quel momento sia nato il "salt splash", per liberarsi di quei sentimenti negativi. Potrei pensare che sia uno strano manga, ma se mi venisse chiesto di scrivere di nuovo questo tipo di manga, non sarei in grado di farlo. Questo è un pezzo pieno di cose commemorative per me. Sono stato in grado di finire questo pezzo fino alla fine grazie al sostegno di tutti. Ricevere un sacco di feedback, lettere e fan art mi ha aiutato a raggiungere la fine di questa strada. Se rileggendo il manga rideste nuovamente, ciò mi renderebbe veramente felice. Grazie mille!"

L'anno prossimo, Mob Psycho 100 tornerà nuovamente sotto forma di anime, ma non sarà quello che i fan speravano. La serie rilascerà un OVA speciale che ruota attorno a Reigen Arataka. Il fandom della serie anime è fiducioso che una seconda stagione completa riceverà luce verde se l'OVA susciterà una buona risposta, ma c'è sempre la possibilità che l'annuncio riguardante importanti informazioni per il 2018, che potete trovare in calce, si riferisca ai futuri progetti live-action.

Uno studio potrebbe aver pianificato di adattare la serie in un film. Se così fosse, Mob Psycho 100 seguirebbe allora le orme di Gintama e de Le Bizzarre Avventure di JoJo.