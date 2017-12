ONE, creatore di One-Punch Man, condivide uno sketch per celebrare le vacanze!

One-Punch Man è una serie conosciuta e apprezzata sia per la sua forte impronta commediata che per le sue scene d'azione, quindi non sorprende che il creatore della serie,, abbia trovato un modo esilarante per celebrare le vacanze.

ONE, il creatore e sceneggiatore di One-Punch Man, ha condiviso la sua svolta in vacanza su Twitter e i fan sono andati in pezzi. Lo sketch ritrae Saitama in un completo invernale, munito di di cappello da Babbo Natale, ed è coperto di sangue. Sta raccogliendo pezzi di Genos rotto, e dice:

"Ho sporcato tutti i miei vestiti di strada... Devo solo mettere tutte le tue parti nella borsa?". Genos, completamente da pezzi, non ha niente da dire oltre a un imbarazzato "Sì, per favore". Non solo questo piccolo disegno, che potete trovare comodamente in calce alla notizia, mostra l'equilibrio perfetto tra umorismo e azione che rende speciale la serie, ma sottolinea anche la dinamica tra Genos, che riversa tutto se stesso in ogni cosa che fa, cadendo a pezzi, e Saitama, che attraversa le difficoltà con estrema semplicità -e un pizzico di noia- a causa della sua forza enorme.

One-Punch Man tornerà a Gennaio con un nuovo capitolo di 60 pagine, mentre la seconda stagione della serie anime tratta dal manga è attualmente in produzione, con data d'uscita da destinarsi.