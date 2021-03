Il One for All è cambiato in My Hero Academia: il capitolo 304 spiega perché

Il One for All è uno dei quirk più particolari di My Hero Academia. Adesso in mano al protagonista Izuku Midoriya, che l'ha ricevuto da All Might all'inizio del manga, si sta pian piano potenziando e adattando meglio al suo nuovo possessore. Tuttavia negli scorsi capitoli dell'opera abbiamo visto variazioni fondamentali rispetto al passato.

Il capitolo 304 di My Hero Academia spiega in parte il funzionamento del One for All e la sua reazione a corpi che hanno già un quirk incorporato. Ma il primo possessore ha anche spiegato a Deku l'evoluzione che ha ottenuto il potere grazie alla crescita del protagonista. Infatti in passato i vecchi possessori potevano comunicare con Midoriya soltanto quando la coscienza del ragazzo era in crisi.

Tuttavia più Deku si è rafforzato e ha iniziato a entrare in sintonia col quirk, più gli spiriti dei vecchi possessori sono stati in grado di rafforzarsi e superare il limite imposto dalla situazione passata. Adesso sembra quindi che i possessori possano convocare il protagonista di My Hero Academia quasi in ogni momento e comunicare quindi a piacimento.

Ciò conferma ancora una volta quanto il One for All sia un quirk in continua evoluzione, anche se quest'ultima potrebbe essere destinata ad arrestarsi in futuro con Deku che sarà il suo ultimo possessore.