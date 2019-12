L'One For All si scatena nel teaser di My Hero Academia: Heroes Rising

Il secondo film dedicato alle avventure di Deku e i suoi compagni di classe del liceo Yuuhei, dal titolo My Hero Academia: Heroes Rising sta per debuttare nelle sale giapponesi il prossimo 20 dicembre. Un teaser trailer ci mostra cosa vedremo nella pellicola.

La spasmodica attesa dei fan sta quindi per giungere al termine ma, ad alzare l'hype per la pellicola ci pensano i vari trailer e teaser in uscita in questi giorni. Sin dal suo debutto sulla rivista giapponese Shonen Jump, il manga creato da Kohei Horikoshi ha sempre avuto un buon successo e si è subito distinto all'interno della storica rivista giapponese, anche per la materia trattata, quella dei super eroi, che non era mai stata trattata in questa maniera da altri manga, tenendo un approccio più "occidentale" ma sempre rispettoso della tradizione dei fumetti giapponesi. Quello che si può chiamare, quindi, un buon connubio. E forse è proprio questo il successo dell'opera del maestro Horikoshi.

Con l'arrivo dell'anime, la popolarità della serie è letteralmente esplosa ed adesso siamo a 4 stagioni che ripercorrono la storia del manga e due film all'attivo, Two Heroes e il prossimo Heroes Rising.

Secondo le dichiarazioni del regista Kenji Nagasaki, Heroes Rising dovrebbe essere canonico e andare a costituire un tassello importante delle avventure di Deku, All Might e gli altri eroi della serie.

E in Italia, vi starete chiedendo, quando potremo goderci il film? L'uscita di My Hero Academia: Heroes Rising è prevista per il prossimo 19 marzo nelle nostra sale.