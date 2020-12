One OP Joker: il principe del crimine crescerà un bambino nel nuovo manga di Kodansha e DC

A nemmeno ventiquattr'ore dalla presentazione di The Joker, il nuovo fumetto dedicato al principe del crimine in uscita il prossimo gennaio, DC Comics e Kodansha hanno annunciato una nuovissima opera. One OP Joker, questo il titolo del manga nato dalla collaborazione tra i due editori, debutterà il 7 gennaio e vedrà il Joker ricoprire il ruolo di padre di famiglia.

Per il momento sono state condivise pochissime informazioni sull'opera, curata dall'autore Satoshi Miyakawa e dall'artista Keisuke Gotou. Proprio quest'ultimo, ha confermato tramite un post Twitter che "il manga racconterà la storia di Joker, eterno nemico di Batman, impegnato a crescere un bambino". La serializzazione inizierà il 7 gennaio sulle pagine di Morning, revista seinen di Kodansha.

Considerando la mole di opere in cui il Joker ricopre il ruolo di protagonista, è abbastanza impressionante sapere che One OP Joker chiederà al villain di ricoprire il ruolo di padre per la prima volta in assoluto. Altri fumetti recenti come Batman: I Tre Joker avevano trattato le origini del personaggio svelando persino qualche dettaglio sulla sua famiglia, ma nessuno aveva mai scavato così in profondità.

In attesa di scoprire se si tratterà di un'opera seria o a tinte comedy, vi rimandiamo alla nostra classifica delle migliori opere DC Comics con Joker protagonista.