ONE PIECE: la storia di Rufy da 'zero' a Imperatore in un video spettacolare

Il viaggio di Monkey D. Rufy è stato lungo ma soddisfacente. Sebbene sia ancora lontano dal trovare il famoso One Piece, Rufy ha raggiunto numerosi altri obiettivi grazie alla forza mentale e fisica, ed una determinazione implacabile. Un video fanmade ha voluto omaggiare il pirata, ora Imperatore dei Mari, e la sua grande avventura. Da qui in avanti, attenzione, ci sono possibili spoiler!

L'inizio del percorso di Rufy è segnato dalla sua ricerca del leggendario tesoro di Gold Roger, il "One Piece". Il suo sogno di diventare Re dei Pirati viene simboleggiata dal famoso "cappello di paglia" che Shanks dona al ragazzo quando era ancora in tenera età, con la promessa di incontrarsi nuovamente in futuro.

Durante la sua avventura, Rufy forma un equipaggio eterogeneo, tra cui lo spadaccino Zoro, la talentuosa navigatrice Nami, il cuoco Sanji e il cecchino Usopp. Nonostante le mille sfide, la ciurma dei Cappelli di Paglia ha sempre vinto ogni battaglia, con grande impegno, dedizione e la forza incrollabile della loro amicizia.

Nel mondo di One Piece, Rufy diventa noto per aver sconfitto avversari potenti come Crocodile, Doflamingo e Katakuri e questo porterà la sua taglia a livelli stratosferici. Nella saga della Whole Cake Island, Rufy sconfigge Charlotte Katakuri e guadagna l'ambito titolo di Imperatore dei Mari.

Ad oggi, la taglia di Rufy è a tre miliardi di berry, un risultato che simboleggia, tra le altre cose, l'incredibile percorso di Cappello di Paglia.