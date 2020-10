ONE PIECE: 10 anni fa la ciurma si riuniva dopo il clamoroso time-skip

Durante tutti questi anni di serializzazione di ONE PIECE i Mugiwara hanno affrontato numerosi ostacoli, alcuni dei quali separati anche per un lungo lasso di tempo. Spicca in questo contesto il famoso time-skip che permise ai componenti della ciurma di Cappello di Paglia di allenarsi e diventare più forti in vista della loro futura riunione.

Mentre il sensei si appresta ad affrontare la sua sfida impossibile al fine di raggiungere il capitolo 1000 di ONE PIECE entro la fine dell'anno, continua l'operazione nostalgia da parte dei fan che ne hanno approfittato per festeggiare l'ennesima ricorrenza legata al franchise.

Esattamente 10 anni fa, infatti, il manga si apprestava a velocizzare di tutta fretta due anni della storia in un rapido time-skip per permettere ai Mugiwara di diventare più potenti nei loro rispettivi allenamenti dopo l'improvvisa separazione. Il post condiviso su Reddit da un utente, infatti, ha ricordato alla community come il capitolo 598 debuttò esattamente il 4 ottobre del 2010, suscitando parecchio stupore tra gli appassionati. In effetti, suona molto strano immaginare che sono passati davvero tanti anni dalla Guerra di Marineford e dalla riunione dei Mugiwara che, di fatto, decretò l'inizio della seconda parte della storia di ONE PIECE.

E voi, invece, avete metabolizzato che è passato tutto questo tempo da allora?