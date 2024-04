ONE PIECE, 10 curiosità e dettagli su Franky che forse non conoscete

Sin dai tempi del suo ingresso in ciurma, Franky ha suscitato una grande simpatia da parte della community, con un temperamento leggero e una storia molto più matura del previsto. Il cyborg nasconde però curiosità interessanti, le conoscete tutte? Fatecelo sapere, mentre vi segnaliamo l'arrivo di una nuova collezione limitata di artwork di One Piece.

Franky è uno dei Mugiwara più lenti

Prima dell'ingresso in ciurma di Jinbe, Franky era ufficialmente il membro più lento del gruppo: questo a causa delle sue modifiche al corpo di cyborg, che lo hanno però reso molto potente.

Condivide il compleanno con due pirati potentissimi

Franky nasce il 9 marzo, che in giapponese si scrive 3-9, e si pronuncia "sa-gu", avvicinandosi alla parola "saibogu", ovvero cyborg nella lingua del sol levante.

Il 9 marzo è anche il compleanno di Shanks e Dracule Mihawk, due tra i pirati più potenti e pericolosi di tutto One Piece.

Battle-Franky 37

Dopo il time-skip è possibile notare come nelle spalle di Franky sia scritta la sigla BF-37.

Da ragazzino Franky creò 35 navi da combattimento chiamate Battle Franky. Ipotizzando che Battle Franky 36 fosse il suo stesso corpo pre-time skip, ecco spiegato il significato di BF-37, ovvero il suo attuale corpo, potenziato durante i due anni di allenamento della ciurma.

L'ipotetico Frtutto del Diavolo di Franky

Sebbene il cyborg non possieda alcun frutto, Oda ha dichiarato ai fan che molto probabilmente il frutto che più si addice al personaggio è sicuramente l'Arma-Arma, un Frutto del Diavolo di tipo Paramisha in grado di trasformare le parti del corpo dell'utilizzatore in armi.

In realtà questo frutto non sembrerebbe essere troppo utile su Franky, dato che il cyborg è già un arma vivente, con cannoni e proiettili pronti a sbucargli da ogni foro.

Gli attrezzi del mestiere sono al sicuro!

In qualità di carpentiere della ciurma, Franky deve sempre avere a portata di mano seghe, chiodi e martelli!

Quale posto migliore per tenerli al sicuro se non dentro i propri slip da bagno? Un'idea geniale, che però il cyborg sembra aver abbandonato dopo il time-skip, preferendo nasconderli all'interno delle enormi braccia.

La colonna sonora di Franky è stata rivelata prima di Franky

La colonna sonora dedicata al personaggio è stata estrapolata dalla traccia "Serious Battle!" esattamente dal minuto 2:27 in poi.

La parte precedente della canzone è però stata utilizzata diverse volte nell'anime prima dell'introduzione di Franky, come nell'episodio 97 o nel 114.

Franky è l'unico Mugiwara ad aver incontrato Kozuki Oden

Tornati al porto di Water 7 per alcune riparazioni alla leggendaria Oro Jackson, la ciurma di Gol D. Roger era già completa del nuovo membro: Kozuzki Oden.

Durante la sua permanenza nella città ispirata a Venezia, Oden incontrò un giovane dalle straordinarie doti ingegneristiche e meccaniche, impegnato nella costruzione di piccole navi da guerra, e ne fu talmente colpito che chiese al ragazzo di unirsi alla mitica ciurma.

Il ragazzo che rifiutò quell'incredibile offerta non era altri che Franky.

Franky è stato creato pensando ad uno specifico doppiatore

Impressionato dalla performance di Yao Kazuki nel doppiaggio di Mr.2, Eiichiro Oda, che all'epoca era già sicuro che l'arco narrativo di Water 7 sarebbe stato animato, progettò il personaggio di Franky proprio per essere doppiato da quello specifico artista.

Di norma, questo processo non avviene, non essendoci mai l'assoluta certezza che la propria opera manga venga arricchita di trasposizione animata, ma quando si parla di One Piece e di Oda lo si sa, tutto è possibile.

Le similitudini con Popeye

Dal design pre time-skip alla necessità di consumare alimenti per essere più forti, le analogie con il personaggio di Popeye sono tantissime: entrambi i personaggi possiedono braccia tatuate e dalla forma simile, entrambi debuttano all'età di 34 anni ed entrambi assumono del cibo per aumentare la propria forza, nel caso di Franky, la cola.

Che siano o meno volute, le similitudini con il marinaio creato da Elzie Crisler Segar sono molte e non possono non strappare un sorriso nostalgico agli amanti dell'animazione.

Se fosse reale, sarebbe un pilota

Durante una sessione di domande e risposte con i fan, il maestro Oda ha informato il pubblico della possibile carriera di Franky se esistesse davvero: sarebbe un pilota di successo, e vivrebbe negli Stati Uniti.

