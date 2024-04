ONE PIECE, 10 curiosità su Nami che dovreste assolutamente ricordarvi

Sebbene sia presente nelle pagine e negli episodi di One Piece da moltissimi anni, il personaggio di Nami riserva sicuramente curiosità e segreti che anche i fan più incalliti di One Piece potrebbero non conoscere. La profondità con cui Eiichiro Oda caratterizza i suoi personaggi, nessuno escluso, rende questo manga unico nel suo genere, dopotutto è noto come siano i dettagli a fare la differenza.

Nami è uno dei personaggi più intelligenti della serie

Secondo Oda in persona, il quoziente intellettivo di Nami sarebbe uno dei più alti di tutta l'opera, seguito solo da quello di Beckman e da quello del Capitano Kuro.

Il fatto è facilmente comprovato se si pensa all'astuzia e alla mole di informazioni che Nami conosce in ambiti come la navigazione e la climatologia, senza contate il ruolo di gestore delle finanze della ciurma.

Nami è l'unico Mugiwara ad aver invitato un personaggio ad unirsi alla ciurma

Solo il capitano, Monkey D. Luffy, durante il corso della storia, si è preso l'onere di invitare nuovi personaggi ad unirsi alla ciurma.

L'unica eccezione è presente durante l'arco narrativo dell'Isola di Drum, quando Nami chiede a Chopper di unirsi al gruppo, una volta scoperte le sue doti come medico.

Inizialmente Nami avrebbe dovuto utilizzare un arma differente

Nelle idee iniziali sul character design di Nami, Oda aveva in mente di farle brandire un ascia da guerra, il che avrebbe portato il personaggio ad uno stile di combattimento totalmente diverso e probabilmente meno originale del tanto amato Clima-Tact.

Alcuni outfit di Nami prefigurano personaggi futuri

Prima di imbarcarsi per la Rotta Maggiore, i pirati di Cappello di Paglia si fermano a Logue Town per effettuare acquisti: in questa occasione Nami prova dei vestiti che anticipano gli outfit di due importanti personaggi femminili, Nico Robin e Boa Hancock.

Nami può ferire davvero Luffy

Durante molte occasioni, in momenti comici, Nami picchia Luffy, riempiendolo di ferite e bernoccoli.

Sebbene questo espediente sia un topos classico del manga shonen, risulta difficile credere che un personaggio fisicamente debole come Nami possa davvero ferire Luffy.

A tal proposito Oda ha chiarito, durante i suoi ormai tradizionali angoli di domanda e risposta con i fan, che Nami ferisce davvero Luffy in quei momenti, perché lo colpisce nello spirito.

Curiosità simpatica che però mette in luce quanto sia in realtà profondo il rapporto tra i due.

Le pose nei manifesti delle taglie

La ragione per cui i manifesti delle taglie di Nami non hanno l'aria di essere scatti rubati è perché effettivamente non lo sono.

Infatti, il personaggio che si occupa di scattare le foto dei ricercati per conto della marina, ha chiesto a Nami di mettersi in posa, promettendole una prima pagina nella sua rivista.

Oda ha sposato una vera Nami

In pochi sanno che il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha sposato una cosplayer di Nami, Chiaki Inaba, incontrata al Jump Festa del 2002, ve ne parliamo nel dettaglio in questo articolo in cui si racconta di come Oda ha conosciuto la sua attuale moglie.

Nami ha un debole per i bambini

Come dimostrato nella saga di Punk Hazard, Nami sembra avere una grande sensibilità e attenzione nei confronti dei bambini.

Oda ha infatti dichiarato che la ragazza, se vivesse nel mondo reale, molto probabilmente ricoprirebbe il ruolo di educatrice o maestra d'infanzia.

Nami avrebbe il Frutto del Diavolo Rombo-Rombo

Data la sua innata passione per il clima e per lo scatenare fulmini e temporali, se Nami dovesse possedere un potere del Frutto del Diavolo, secondo il maestro Oda questo sarebbe senza ombra di dubbio il Rombo-Rombo, Frutto di tipologia Rogia che le donerebbe intangibilità e possibilità di essere un tutt'uno con il suo elemento naturale preferito.

I prototipi di Nami

Nella mente del sensei, oltre al design che poi è stato quello definitivo, Nami appariva in due versioni poi riciclate per rappresentare personaggi secondari che hanno anche mantenuto il nome originale: Silk, più gentile e meno furba di Nami, e Ann, di carattere più o meno simile a quello della navigatrice più amata della storia del fumetto.

