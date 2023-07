One piece: 10 fatti che i cittadini comuni non sanno del loro mondo!

Andiamo avanti con le curiosità sul manga di Oda. Dopo aver scoperto l'origine della cicatrice a X sul petto di Rufy in One Piece, andiamo ora a vedere 10 fatti che i cittadini comuni non sanno sul mondo in cui abitano!

-10 Monkey D. Luffy ha sconfitto Gekko Moria e il Governo Mondialelo lo ha tenuto nascosto. Il fatto che un 17enne sconfigga un membro della Flotta dei 7 avrebbe fatto perdere credibilità all'istituzione;

-9 Molte civiltà hanno vissuto sulla Luna prima di Ener, come gli Shandoriani, i nativi di Bilca e Skypeiani;

-8 MontBlanc Noland diceva la verità riguardo l'isola di Jaya e gli Shandoriani, ma non venne creduto dai suoi concittadini. Questo accadeva 400 anni prima delle vicende narrate in One Piece;

-7 Boa Hancock e le sue sorelle erano schiave dei Nobili Mondiali. Infatti non si sono guadagnate il loro ruolo sconfiggendo una gorgone come credono gli abitanti di Amazon Lily, ma servendo il Governo;

-6 Il Governo Mondiale ha cancellato la storia dei 100 anni di Vuoto e gli eventi accaduti in quel periodo. La loro conoscenza da parte dei cittadini potrebbe mettere in scacco l'integrità e il potere della massima istituzione nel mondo di One Piece;

-5 Buggy il Clown non ha in realtà combinato nulla, ma è riuscito a convincere la maggior parte delle persone di essere alla pari degli Imperatori e dei membri della Flotta dei 7. Insomma un Mr Satan pirata;

-4 Gol D. Roger e la volontà della D, la più grande minaccia all'integrità del Governo, sono state nascoste ai cittadini, modificando anche il nome del Re dei Pirati da Gol D. Roger a Gold Roger;

-3 Imu occupa il Trono Vuoto che dovrebbe restare vacante come simbolo. Infatti nesun regno dovrebbe prevaricare sugli altri e un'autorità assoluta non c'è. A quanto pare non è così;

-2 L'Isola del Cielo dietro Jaya è reale, al contrario di quanto afferma Bellamy, che smorza il sogno di Rufy di visitarla dicendo che si tratta solo di una leggenda. Poco dopo, però, riusciranno ad arrivare alla mitica Skypea;

-1 Il tesoro di One Piece non è stato lasciato dai pirati di Roger, ma da Joy Boy a Raftel secoli prima che Roger nascesse.

E voi le conoscevate tutte queste curiosità? Sicuramente se siete alla pari con il manga non sono per voi una novità, ma sono fatti sconosciuti, per vari motivi, ai cittadini che abitano il mondo di Oda. A proposito della serie: l'autore è uscito dal suo priodo di pausa e nel capitolo 1088 di One Piece assisteremo al trionfo di una giustizia innocente!