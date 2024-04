ONE PIECE, I 10 migliori design post time skip sono davvero questi?

La saga di One Piece è ricca di personaggi memorabili con design fantastici e accattivanti. L'era post-time skip ha portato con sé un ulteriore salto di qualità in questo senso, con design ancora più elaborati e significativi che raccontano molto sui personaggi e sul loro passato.

Ecco i 10 migliori design dei personaggi post-time skip di One Piece:

10. Brook: Lo scheletro non morto ha subito una trasformazione radicale, passando da vagabondo eccentrico a star mondiale piena di vita e sicurezza. Il suo sgargiante outfit da rock star e la sua personalità solare contrastano con le sue ossa bianche, creando un personaggio davvero unico e memorabile.

9. Monkey D. Luffy: Il protagonista ha mantenuto la sua semplicità iconica, ma con un tocco di maturità. La cicatrice a forma di X sul petto in One Piece simboleggia la sua crescita e la sua vulnerabilità, mentre la nuova giacca aggiunge un pizzico di fascino.

8. Big Mom: Un mix di follia e brutalità, Big Mom si distingue per il suo aspetto colorato e infantile che contrasta con la sua ferocia. Gli occhi bianchi e vacui, la bocca affamata e il suo homey bicorno "Napoleon" la rendono un personaggio inquietante e affascinante allo stesso tempo.

7. Roronoa Zoro: Il pirata spadaccino ha acquisito un'aura ancora più seria e potente. Le cicatrici, inclusa quella sopra l'occhio sinistro, lo rendono più simile a Gatsu di Berserk. I suoi nuovi abiti, come le vesti Wano e il completo Sabaody, enfatizzano il suo stile e la sua maturità.

6. King: L'ultimo Lunariano conosciuto, King, si distingue per il suo aspetto regale e il suo completo di pelle nera. La sua capacità di trasformarsi in uno pteranodonte aggiunge un ulteriore tocco di fascino e mistero.

5. Trafalgar Law: Il "Chirurgo della Morte" ha abbandonato il suo look semplice per abbracciare un'estetica più elaborata, con un nuovo cappello a tesa e cappotti distintivi. Il suo frutto del diavolo, l'Ope-Ope, gli conferisce un potere formidabile e un'aura di mistero.

4. Kozuki Oden: Il samurai leggendario, seppur apparso solo in flashback, affascina con il suo stile ispirato a Susanoo-no-Mikoto, il dio shintoista del mare, degli uragani e delle tempeste.

3. Charlotte Katakuri: Il secondo figlio di Big Mom si distingue per il suo design intimidatorio e il suo tema comico: l'amore per le ciambelle. Gli stivali di pelle, gli speroni e la sua bocca enorme dai denti aguzzi lo rendono un personaggio memorabile.

2. Kaido: L'imperatore orco si impone con la sua potenza e la sua forma di drago blu devastante. Kaido in One Piece è famoso per essere la creatura vivente più forte del mondo, e ha un aspetto bestiale che combina una faccia brutale, delle lunghe corna e una corporatura robusta. La sua aura di potere e la sua quasi indistruttibilità lo rendono un villain iconico.

1. Yamato: La figlia di Kaido che si identifica in Oden. Le sue corna, gli occhi ambrati e i lunghi capelli mossi bianchi, che sfumano in verde acqua e azzurri sulle punte, la rendono un personaggio complesso e affascinante, diviso tra due identità.

