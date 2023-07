ONE PIECE: 10 pirati che hanno già raggiunto il risveglio del frutto del diavolo

Nell’universo di ONE PIECE i frutti del diavolo ricoprono un ruolo molto importante, e solo di recente il concetto di risveglio li ha resi ulteriormente interessanti, soprattutto se si considerano gli sviluppi dell’arco di Wano, e l’entrata nella saga finale. Ma chi è stato in grado di risvegliare il reale potenziale del proprio frutto?

L’infinità di personaggi elaborati da Eiichiro Oda rende complicato prenderli tutti in esame, per questo ci limiteremo ai dieci personaggi che con molta probabilità hanno già risvegliato i loro frutti del diavolo. Al decimo post troviamo Sengoku, ex Grand Ammiraglio della Marina, con una lunga carriera alle spalle e in possesso del frutto Homo Homo modello Buddha, col quale è in grado di trasformarsi in un gigante dorato, estremamente potente e resistente. In qualità di ex membro più alto della Marina, è plausibile che Sengoku sia riuscito a capire come risvegliare i veri poteri del frutto.

Segue Boa Hancock, ex membro della Flotta dei Sette, e che padroneggia con grazia e letalità il frutto Mero Mero col quale riesce a pietrificare chiunque provi attrazione nei suoi confronti, e unendo i poteri all’Ambizione dell’Armatura riesce persino a creare dei proiettili. Abilità diverse che possono far pensare ad un risveglio già avvenuto. Ottava posizione Brook dei Mugiwara, in possesso del frutto Yomi Yomi che lo ha riportato in vita. Convivendo con i poteri del frutto Brook ha manifestato diverse abilità, come poter separare l’anime dal corpo, o ricongiungere le ossa staccate, e persino infondere la sua lama con gli stessi poteri. Per questa varietà di capacità il risveglio potrebbe esserci già stato.

Crocodile, co-fondatore della Cross Guild ed ex membro della Flotta dei Sette, ha rivelato, sia durante la saga di Alabasta che l’arco di Impel Down, di aver superato i limiti normali del frutto Sand Sand, col quale può tramutare sé stesso o i suoi dintorni in sabbia, disidratando qualsiasi cosa entri nel suo raggio d’azione. A seguire troviamo Marco, in possesso del frutto Avis Avis modello Fenice, grazie al quale può trasformarsi nella leggendaria creatura e curare ogni ferita tramite le sue fiamme blu, utili a guarire anche gli alleati. La padronanza delle capacità del frutto raggiunta da Marco fa presupporre che l’ex pirata di Barbabianca abbia raggiunto il risveglio da tempo.

Il nuovo Grand Ammiraglio, Sakazuki, può diventare e manipolare magma tramite il frutto Magma Magma, e considerato il cambiamento climatico causato dallo scontro con Aokiji su Punk Hazard, è molto probabile che Akainu abbia già risvegliato il vero potenziale del suo frutto. È il turno di Barbanera, uno dei Quattro Imperatori, in possesso del frutto Dark Dark e quindi in grado di usare l’oscurità a suo piacimento, assorbendo e distruggendo qualsiasi cosa, o addirittura manipolando la gravità. Tuttavia, secondo alcune teorie, il frutto sarebbe anche in grado di assorbire i poteri di altri frutti, come avvenuto col Mura Mura di Barbabianca, e questo potere deriverebbe senz’altro dal risveglio.

Saliamo sul podio, dove al terzo gradino si posiziona Monkey D. Dragon col suo misterioso frutto del diavolo. Essendo il più grande criminale del mondo, in quanto leader dell’Armata Rivoluzionaria, il padre di Luffy è apparso poche volte, ma appare sempre più curiosa la tesi che lo vedrebbe in grado di controllare il vento, o addirittura di influenzare le condizioni meteorologiche. Al secondo posto troviamo Charlotte Linlin, o Big Mom, che col suo Soul Soul riesce a manipolare le anime delle persone, a tal punto da estrarne dell’energia per poterla immettere in oggetti o animali.

Infine, la medaglia d’oro va a Kaido, uno dei pirati più potenti della serie, Imperatore prima della sua caduta per mano di Luffy a Wano, e capace di prendere la forma di un drago grazie ai poteri del frutto Woh Woh modello drago azzurro. Le sue forme, compresa quella ibrida, sono caratterizzare da una potenza straordinaria, di gran lunga superiore a qualsiasi altro personaggio con un frutto di tipo mitologico. Questo dettaglio, unito alla capacità di produrre nuvole di fuoco, rende evidente come l’ex Imperatore abbia da tempo risvegliato le sue reali potenzialità.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa lista di personaggi che hanno risvegliato o potrebbero risvegliare in futuro i loro frutti del diavolo nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 1088 di ONE PIECE.