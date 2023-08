ONE PIECE: i 10 pirati con lo stile di combattimento più originale

Eiichiro Oda ha dato libero sfogo alla sua creatività in ONE PIECE, andando a creare molti personaggi, e alcuni spiccano per originalità soprattutto nelle tecniche utilizzate sul campo di battaglia. Andiamo quindi a scoprire quali sono i 10 pirati con gli stili di combattimento più stravaganti e originali della serie.

Al decimo posto troviamo un membro della ciurma dei Mugiwara, ovvero Nami che con i suoi attacchi relativi alle condizioni meteorologiche è riuscita cogliere di sorpresa molti avversari, e in diverse occasioni anche gli stessi lettori. L’arte del clima sa essere devastante se usata con attenzione, e ora che Nami è riuscita a mettere mano sullo Zeus appartenuto a Big Mom possiamo aspettarci grandi cose anche dalla navigatrice dei Pirati di Cappello di Paglia.

Proseguiamo con due altri protagonisti, vale a dire Usop e Brook, che combattono rispettivamente usando un grande arsenale di armi e Dial, e la musica. Se il cecchino dei Mugiwara cerca di perfezionare sempre la fionda e le misture di dial per sorprendere i nemici, Brook fa affidamento sull’influenza che la sua musica ha sulle anime degli avversari. Passiamo poi ad un agente del CP7, il cuoco Wanze, capace di manipolare i noodles mangiati attraverso il proprio corpo, creando addirittura una tuta da combattimento, e proiettili.

Troviamo poi un altro agente del governo mondiale, precisamente del CP9 e successivamente del CP0, ovvero Kumadori, maestro nell’arte marziale Semei Kikan, grazie alla quale riesce ad avere una tale padronanza del proprio corpo da usare i suoi capelli rosa come arma. Al quinto posto si posiziona la giovane Marianne, ex agente della Baroque Works, in grado di provocare specifiche emozioni negli avversari semplicemente attraverso l’uso di pennelli e colori.

Prima di arrivare al podio troviamo Jango e le sue peculiari tecniche di ipnotismo, che attua attraverso l’utilizzo di una piccola lama circolare, utile anche a potenziare i propri alleati sul campo di battaglia. Al terzo gradino del podio si classifica Foxy non per i poteri derivanti dal frutto Noro Noro, ma per i sotterfugi e trucchetti usati centinaia di volte per aggiudicarsi la vittoria nel Davy Back Fight, ai quali vanno aggiunte le sue strane armi, come i guanti estensibili.

La medaglia d’argento va invece a Paulie della Galley-La Company, specialista nella costruzione degli alberi delle navi e grande conoscitore di ogni tipo di nodo, a tal punto da usare una corda in combattimento riuscendo a ottenere risultati sorprendenti. Infine, abbiamo Kaido e la sua tecnica Drunken Dragon Bagua, richiamo allo stile dell’ubriaco del kung fu, che lo rende più pericoloso e imprevedibile per gli avversari.

Siete d’accordo con queste posizioni? Ci sono altri personaggi che meriterebbero di essere inseriti per le loro strane tecniche di combattimento? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire, ecco un attraente cosplay di Nami vestita da ninja, e al colpo di scena che chiude il capitolo 1090 annunciando un grande scontro.