ONE PIECE: quali sono i 10 pirati dalla taglia più alta di sempre? La classifica

Attraverso il sistema delle taglie, Eiichiro Oda è riuscito a creare un modo per permettere ai lettori di comprendere la pericolosità di alcuni personaggi di ONE PIECE. Tra i pirati più forti in circolazione un posto lo ha recentemente guadagnato anche Rufy, il capitano della ciurma di Cappello di Paglia.

Le novità dal nuovo numero di ONE PIECE Vivrecard ha permesso di aggiornare ulteriormente la classifica delle taglie più elevate di sempre, quantomeno sul fronte dei pirati dato che Eiichiro Oda non ha ancora mostrato al pubblico il valore della testa di Monkey D. Dragon, l'uomo più ricercato in assoluto. Ad ogni modo, com'era prevedibile, le prime posizioni della top 10 sono riservate agli Imperatori, i pirati più forti in circolazione. La classifica, dunque, qui segue:

Gol D. Roger - 5.564.800.000 Berry; Barbabianca - 5.046.000.000 Berry; Kaido - 4.611.100.000 Berry; Big Mom - 4.388.000.000 Berry; Shanks 4.048.900.000 Berry; Barbanera 2.247.600.000 Berry; Rufy 1.500.000.000 Berry; King - 1.390.000.000 Berry; Queen - 1.320.000.000 Berry; Katakuri - 1.057.000.000 Berry;

Con la taglia di King, dunque, viene ufficialmente detronizzato dalla classifica Jack che si ferma con il suo valore di "appena" 1 miliardo di Berry. E voi, invece, cosa ne pensate di questa classifica? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposto riquadro in fondo alla pagina ma non prima di aver dato un'occhiata agli spoiler del capitolo 1024 di ONE PIECE.