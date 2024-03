ONE PIECE: 10 protagonisti ispirati a personaggi storici realmente esistiti

Il cast di protagonisti di ONE PIECE non è frutto solamente del genio brillante di Eiichiro Oda. La community di appassionati potrebbe non essere consapevole del fatto che molti personaggi della storia siano basati su figure storiche realmente esistite. Facciamo luce su questo aspetto dell'opera.

Il mondo di ONE PIECE trae ispirazione da luoghi reali, ma non solo. Persino alcuni protagonisti della storia si rifanno a personaggi che hanno fatto la storia. Non parliamo solo dell'ovvia somiglianza tra Vegapunk e lo scienziato Albert Einstein, ma anche ad esempio dell'ispirazione per gli Ammiragli di ONE PIECE. Questi personaggi non sono i soli a essere delle controfigure di persone reali. Ecco 10 protagonisti di ONE PIECE basati su personaggi della storia.

Partiamo dal personaggio più iconico della storia di Oda-sensei. Sapete che la storia di Gol D. Roger è probabilmente basata sul pirata Olivier Levasseur? Come il Re dei Pirati di ONE PIECE, Levasseur sfidò il mondo a torvare il suo leggendario tesoro. A oggi, ancora non è stato ritrovato. Invece, il titolo di Re dei Pirati si rifà a quello di Henry Every, pirata del 1600.

Zeff, il capo chef del Baratie, è basato su Gamba Rossa Greaves, un bucaniere scozzere attivo nei Caraibi e nelle Indie occidentali nel '600. Si tratta di una figura leggendaria, su cui però c'è mancanza di documenti storici ufficiali. Potrebbe dunque trattarsi di un mito.

Yamato, figlio di Kaido e 'nuovo' Oden, è basato sul leggendario Yamato Takeru, dodicesimo imperatore del Giappone. Come Yamato, anche il principe Ousu era figlio di un padre temibile che lo mandò via per renderlo più forte.

Marshall D. Teach è ovviamente ispirato al più famoso dei pirati. Parliamo del vero Barbanera, Edward Teach. In questo caso la citazione era piuttosto ovvia.

Silvers Rayleigh è basato su Sir Walter Raleigh, noto per aver portato il tabacco nella società inglese. Potrebbe ricordare anche John Silver dell'Isola del Tesoro. Sapete che il nome Silver corrisponde alla sua posizione di secondo nella ciurma di Roger? Il primo è ovviamente Gol D. Roger. Oro e argento ispirano i due pirati!

X Drake è basato sul leggendario Sir Francis Drake, pirata inglese noto a tuti i giocatori della serie Uncharted. Basil Hawkins è invece ispirato a Basil Ringrose e John Hawkins. Il primo e un bucaniere e autore inglese, mentre il secondo è un comandante navale britannico.

Eustass Kid è ispirato anch'esso a due persone. Parliamo di Eustace the Monk, pirata francese noto come il mercenario, e al pirata scozzese William "Captain" Kidd. Tra le Supernove, Bonney è ispirata ad Anne Bonny, ex nobildonna e famosa pirata donna attiva nel XVIII. Anche suo padre è ispirato a qualcun'altro! Ecco la fonte d'ispirazione per Kuma in ONE PIECE. In ultimo, il nome di Roronoa Zoro si rifà a quello del pirata Francois l'Olonais. Il cognome dello spadaccino è basato sulla pronuncia giapponese del capitano pirata attivo nel Seicento.

