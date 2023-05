ONE PIECE: la 10 tavole più spettacolari ed emozionanti del manga

Nel corso dei 26 anni di serializzazione di ONE PIECE sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Eiichiro Oda ha saputo sempre sorprendere i lettori con tavole diventate memorabili per la spettacolarità o per coronare un momento particolarmente emozionante. Vediamo quali sono le 10 pagine più spettacolari del manga.

Al decimo posto troviamo la tavola di presentazione della Capitale dei Fiori del Paese di Wa, introdotta nel capitolo 909, dove si nota un’ottima composizione architettonica e strutturale, capace di trasportare immediatamente i lettori in quell’atmosfera unica. Subito dopo troviamo la doppia pagina che chiude il capitolo 390, dedicata ai Mugiwara pronti a salvare Nico Robin dal Governo Mondiale.

Con l’ottava posizione si torna invece al primo capitolo, dove a colpire è la tavola in cui Luffy, anni dopo l’incontro con Shanks, riesce a stendere con un unico Gom Gom Pistol il Padrone della Scogliera che lo aveva quasi ucciso quando era ancora un bambino. Andiamo molti anni avanti per trovare l’ormai diventa iconica, e riutilizzata molto spesso dalla community, tavola dove viene rappresentata la sonora risata di Gol D. Roger di fronte al misterioso tesoro su Laugh Tale.

Al sesto posto troviamo il momento in cui Luffy brandisce la bandiera di Hillk in cima al castello di Re Wapol, sovrano responsabile della morte di Hillk stesso, considerato un padre dal piccolo Chopper. Nell’esatta metà della classifica troviamo una tavola piuttosto recente, apparsa verso la fine della saga di Wano e ritraente un gigantesco Luffy in Gear Fifth pronto a scatenare tutta la sua forza contro Kaido trasformato in drago.

Arrivati sull’isola di Jaya, i Mugiwara vennero a sapere, grazie a Mont Blanc Cricket, dell’esistenza della leggendaria Skypiea. Nei momenti conclusivi della saga, Luffy riuscì a sconfiggere Enel, considerato una divinità, e a suonare la gigantesca campana d’oro, in una tavola semplice quanto memorabile: l’ombra del protagonista immerso tra le nuvole ed entusiasta di aver dimostrato a tutti l’esistenza dell’isola.

Sullo scalino più basso del podio troviamo i Mugiwara di spalle, mentre alzano al cielo il braccio sinistro con una X tatuata prima del polso. La scena d’addio a Vivi, principessa del regno di Alabasta, è ancora oggi in grado di commuovere i lettori. La medaglia d’argento va invece ad un altro addio, il sofferto ultimo saluto alla Going Merry, la prima nave della ciurma ormai irreparabile ma considerata come un membro prezioso dell’equipaggio.

Infine, il titolo di tavola più significativa e importante di ONE PIECE va alla frase pronunciata da Marshall D. Teach nel capitolo 225: “I sogni delle persone non svaniscono mai”, che può essere considerato come il tema centrale della serie. Il perseguimento del sogno di diventare il Re dei Pirati è ciò che caratterizza Luffy sin da subito, così come i desideri dei suoi preziosi compagni e anche gli avversari, ciascuno ha un proprio obiettivo e farà di tutto per ottenerlo.

Siete d’accordo con questa classifica o avete in mente altre spettacolari tavole di ONE PIECE? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che alcuni insider stanno già lodando l’episodio 1083 di ONE PIECE, e vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi dell’anime.