ONE PIECE 100 SBS: Ulti e Page One, la forza della CP9 e 0, il pene di Oda e altro ancora

Arriva nelle fumetterie giapponesi il volume 100 di ONE PIECE, un'uscita particolarmente significativa e che è stata festeggiata in tanti modi. Ma la sua uscita implica anche l'arrivo di nuove SBS, sempre ricche di informazioni e interessanti. Vediamo quali sono le richieste arrivate a Eiichiro Oda stavolta.

Anche questa volta, ci sono molte lettere che fanno battute sui seni dei personaggi e non. Tra chi vuole che Eiichiro Oda si disinteressi delle associazioni di genitori e disegni in bella vista il seno di Nico Robin, chi fa battute sul seno di Yamato e chi addirittura chiede a Oda di disegnare il suo pene, c'è anche spazio per informazioni interessanti e curiosità sui personaggi di ONE PIECE.

Usopp indosserebbe la mascherina come noi, quindi appoggiandola sul naso e avendo quindi molti problemi.

Ulti e Page One dei Tobi Roppo sono davvero fratelli . Anche loro padre era un pirata, ma è morto. Kaido conosceva loro padre, quindi ha deciso di prenderli sotto la sua ala. Ulti è molto intelligente e ha rubato i Frutti del Diavolo che poi hanno mangiato proprio dall'imperatore. Grazie a questo, i due sono diventati abbastanza forti da ritagliarsi uno spazio in ciurma.

Hawkins ha tre triangoli per occhio sulla fronte. Quelle sono le sue sopracciglia e ognuna di esse è composta da un unico pelo.

Wano è basato sull'arcipelago giapponese . Originariamente, Onigashima era ispirata all'Hokkaido. Nell'immagine in basso, Oda spiega la disposizione originale dove Onigashima era inizialmente attaccata, ma poi modificata per esigenze di trama.

Nel volume 95 di ONE PIECE si intravede un ninja che spia la Capitale dei Fiori. Quell'uomo è il fratello di Shinobu .

. La CP (polizia segreta) è un gruppo di spie, con ognuno di essi che viene assegnato a un compito. Più il numero è grande più è forte, quindi la CP9 è la più forte di quelle classiche . Poi c'è la CP0 che è completamente differente e che agisce per ordine dei Draghi Celestiali ed è la più potente in assoluto.

L'arma di Kaido si chiama "Hasai Kai" (riferimento agli otto comandamenti del buddismo) e non ha una classificazione particolare come arma. Inoltre, nell'immagine in basso ha disegnato la sua versione antropomorfizzata.

Ha poi presentato Nico Robin a 40 e 60 anni.

Il frutto di Black Maria la rende simile a uno SMILE nella versione ibrida, ma in realtà ha quella forma soltanto per controllare la trasformazione. Assumendo un farmaco particolare, può modificare la forma ibrida per non essere troppo brutta. Oda ha anche disegnato la vera forma ibrida.

In basso trovate la galleria di immagini delle SBS in originale. Qual è l'informazione più interessante secondo voi in questo volume di ONE PIECE?