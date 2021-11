ONE PIECE 1000 si apre con We Are: la storica opening rivisitata e aggiornata per l'evento

Sono passati oltre due decenni da quando ci fu quell'introduzione divenuta poi storica. Un uomo con gli occhi nascosti dall'ombra annunciava l'esistenza di un tesoro, con la sua dichiarazione che lasciava poi spazio all'indimenticabile prima opening di ONE PIECE, "We Are".

La stessa opening fu poi ripresa anche per altri anniversari e in altre versioni, di cui una cantata da tutti i doppiatori della ciurma. Non poteva quindi mancare il ritorno di We Are in occasione dell'episodio 1000 di ONE PIECE. L'apertura è stata quindi completamente rifatta, sostituendo l'attuale opening per tornare agli albori. Gol D. Roger annuncia l'esistenza del One Piece per poi far transitare il video verso l'ultimo Rufy, affiancato dalla ciurma con tutti i nuovi componenti e col nuovo design visto a Wano.

Una riproposizione che unisce nostalgia e voglia di futuro, in attesa di sapere come continuerà il viaggio di cappello di paglia. Un fan ha deciso inoltre di mettere fianco a fianco le due sigle, come visibile nel video in basso, in modo tale da mettere in luce tutti i paragoni e i cambi, con i nuovi nemici al posto dei vecchi e la ciurma aggiornata.

In queste ore, ONE PIECE Logs ha lanciato un'illustrazione speciale, mentre si sono avverati i contenuti anticipati dal trailer di ONE PIECE 1000 la scorsa settimana.