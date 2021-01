ONE PIECE 1000 e il suo climax: inizia una battaglia epocale

Tanto atteso dai fan per la sua importanza, il capitolo 1000 di ONE PIECE è stato privo di grosse rivelazioni ma ha comunque rivestito un significato unico nell'opera. Abbiamo visto Monkey D. Rufy esserne protagonista e annunciare a tutti, tra personaggi del manga e fan, chi sarà il prossimo Re dei Pirati.

Ma naturalmente l'attenzione non è da dedicare esclusivamente al protagonista dal Cappello di Paglia. Ci sono altre due scene principali in ONE PIECE 1000 che lo rendono un capitolo molto importante. Infatti ha inizio una battaglia epocale tra la neonata alleanza di Big Mom e Kaido, i quali poco prima stavano ancora affermando di voler raggiungere Laugh Tale per il One Piece, e il gruppetto di Supernove composto dal protagonista, Zoro, Law, Kidd e Killer.

Nella doppia tavola presentata da Eiichiro Oda e che fa da climax a questo capitolo è stato rivelato quindi quali sono i partecipanti della battaglia più importante di Wanokuni. E nonostante la storia pregressa, il colpo di Rufy a Kaido nelle ultime pagine del capitolo dimostra che i giovani pirati hanno qualche possibilità di farcela, mettendo a rischio tutto ciò che gli imperatori sono riusciti a costruire nel corso degli ultimi decenni.

Come pensate si evolverà questa importante battaglia di ONE PIECE? Il prosieguo arriverà con il capitolo 1001 di ONE PIECE.