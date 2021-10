ONE PIECE 1000: l'epico poster celebrativo con la battaglia tra Mugiwara e Cento Bestie

Nel momento in cui Rufy mise piede a Wano ebbe ufficialmente inizio la sfida tra pirati di cappello di paglia e pirati delle cento bestie. Le due fazioni non ci misero granché prima di passare ai primi veri confronti, che poi videro un'escalation passando anche a un primo confronto tra Rufy e Kaido, i due capitani e aspiranti Re dei Pirati.

Pian piano, la trasmissione di ONE PIECE è proseguita nelle settimane e ora la ciurma protagonista si trova a Onigashima per sferrare l'attacco finale a Kaido. Manca poco più di un mese prima dell'arrivo dell'attesissimo ONE PIECE 1000, un episodio che ancora non si sa cosa tratterà me che rimarrà comunque un traguardo importante.

Nelle scorse settimane, Toei Animation aveva già fatto partire le prime celebrazioni per ONE PIECE 1000 con un poster dove Rufy e Kaido figuravano da soli, con Onigashima alle spalle, pronti a colpirsi l'un l'altro. Quello stesso poster è stato pesantemente aggiornato nelle ultime ore per presentare le due ciurme al completo.

Il poster celebrativo di ONE PIECE 1000 adesso mette di fronte tutta la ciurma dei Mugiwara e i suoi alleati più forti contro Kaido e i suoi primi ufficiali tra calamità e Tobi Roppo. Un quadro molto più affollato e che lancia una delle sfide più epiche mai avvenute nei mari pirateschi.