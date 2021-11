ONE PIECE: 1000 episodi ripercorsi in un video, il magico tributo di Crunchyroll

ONE PIECE, l'immensa epopea piratesca nata dalla mente di Eiichiro Oda, ha raggiunto tre importanti traguardi nel corso del 2021: il 1000esimo capitolo, il 100esimo volume e tra poco il 1000esimo episodio dell'anime. Per celebrare i 22 anni di trasmissione Crunchyroll ha realizzato uno speciale video tributo, vediamone insieme i dettagli.

Domani domenica 21 novembre 2022 verrà infatti pubblicato in Giappone il tanto atteso e pubblicizzato episodio 1000, in cui Luffy e i suoi compagni si riuniranno nella piazza Onigashima per proseguire l'intensa serie di battaglie che ha ormai introdotto gli spettatori al terzo atto dell'arco narrativo di Wano. Mentre Toei Animation continua a promuovere il traguardo organizzando eventi speciali anche in Italia, Crunchyroll ha deciso di omaggiare la trasposizione animata con il video che trovate in cima alla notizia.

Intitolato "1 Second from 1000 Episodes of ONE PIECE" il video si apre con la tradizionale sequenza iniziale con Gol D. Roger che sul patibolo pronuncia le celebri parole che danno inizio all'era della pirateria, per poi lasciare spazio a rapidissime scene dove si alternano per 18 minuti tutte le avventure di Mugiwara. Un tributo incredibile che permette di notare anche l'evoluzione stilistica, artistica e tecnologica della resa delle animazioni, e naturalmente la crescita dei personaggi accompagnata da numerose tracce della colonna sonora. Aspettiamo le vostre opinioni nella sezione commenti.

Ricordiamo che è stato ufficialmente annunciato il nuovo film ONE PIECE: RED, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1032.