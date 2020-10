ONE PIECE 1000, mancano 8 capitoli: continua il countdown di Oda con un'immagine nuova

Un capitolo 1000 è importantissimo per la storia di un manga. È un traguardo eccezionale che testimonia quanto sia ben voluta la serie. ONE PIECE sta per arrivarci e ha deciso di festeggiare questo traguardo al meglio. In attesa di scoprire cosa ci sarà in ONE PIECE 1000, in occasione dell'uscita di ONE PIECE 992 il countdown è proseguito.

Infatti da diverse settimane ONE PIECE si è lanciato tramite social sulla condivisione di un conto alla rovescia, ognuno dei quali rappresenta un membro della ciurma. Con 10 membri a disposizione, questo countdown è partito nel capitolo 990 con Jinbe, proseguendo con Brook nel 991. Le settimane di pausa impreviste a causa della malattia di Eiichiro Oda hanno obbligato a pubblicare solo oggi il conto alla rovescia con ONE PIECE 992.

Seguendo l'ordine a ritroso, stavolta è il turno di Franky il Cyborg. Unitosi durante la saga di Enies Lobby, vediamo l'umanoide robot in versione pre timeskip su uno sfondo azzurro e mentre fa la sua tipica posa dove unisce gli avambracci con le stelle tatuate. Seguendo l'ordine con cui i personaggi si sono uniti alla ciurma, ovviamente il prossimo personaggio a far parte di questo conto alla rovescia sarà la bella Nico Robin. Non resta che attendere l'uscita ufficiale di ONE PIECE 993 per proseguire con questa celebrazione.