ONE PIECE 1000: il manga raggiunge anche il New York Times

Dopo aver passato più di meta della sua vita tra le pagine di Weekly Shonen Jump con il suo attuale capolavoro, ONE PIECE, Eiichiro Oda ha infine raggiunto la meta dei 1000 capitoli pubblicati, una cifra che solo pochi autori prima di lui sono riusciti a raggiungere. Per l'occasione Shueisha ha promesso grandi cose.

Dopo aver raggiunto la quarta cifra, il sensei ha rivelato attraverso un suo messaggio che il manga si sta avvicinando alla fine dell'avventura. Sembra dunque che Oda voglia davvero terminare la storia entro i prossimi 5 anni, nonostante i timori per un possibile slittamento della fine della serie a causa del Covid-19. Per un'occasione tanto speciale, l'editore del manga, Shuiesha, non si è fatto mancare una sponsorizzazione massiccia del franchise promuovendo l'opera persino tra le pagine di una delle riviste più famose al mondo, il New York Times.

Come potete notare voi stessi dalle pagine allegate in calce alla notizia, il colosso editoriale nipponico ha commissionato due intere pagine del giornale con due splendide illustrazioni promozionali. Pare che non ci sia alcun articolo di accompagnamento e che esse siano unicamente due pagine promozionali realizzate ad hoc per l'occasione. Ma a proposito del manga, sapevate che ONE PIECE è stato eletto dai fan come il miglior manga al mondo?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa collaborazione tra il franchise e il New York Times? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.