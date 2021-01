ONE PIECE 1000: il nuovo capitolo inaugura il nuovo attacco di Rufy, scopriamolo

Dopo qualche settimana di attesa dovuta alle pause natalizie di Weekly Shonen Jump, sul portale MangaPlus è stato caricato ufficialmente il capitolo 1000 di ONE PIECE. Un traguardo eccezionale e una storia ricca di significato che ha emozionato molti lettori del manga.

Dopo scalate su scalate, Rufy è arrivato finalmente all'ultimo piano della torre, arrivando sul tetto della cupola dove ha trovato ad aspettarlo Big Mom e Kaido. Il capitolo 1000 di ONE PIECE ruota proprio intorno al capitano dei pirati di Cappello di Paglia, con tanto di titolo dedicato. E nel finale Rufy spara i primi fuochi d'artificio dell'anno mostrando il suo nuovo attacco.

Dopo aver evitato l'attacco di Kaido, Rufy si lancia in aria e, col Gear Third attivo, utilizza il Red Roc, versione evoluta del Red Hawk. Facendo uso del Gear e probabilmente anche del Ryou, la nuova forma dell'Haki dell'armatura che ha imparato di recente proprio per fare danni elevati ai due imperatori altrimenti invincibili, Rufy è riuscito a mettere al tappeto Kaido e a infliggerli molti danni al volto con questo fiammeggiante attacco.

Questo potrebbe essere il primo di una nuova serie di attacchi di Rufy basati su animali mitologici, dato che il Roc è per l'appunto un uccello facente parte della mitologia mediorientale. Un capitolo che fa cominciare una battaglia epica e che è stato accompagnato su Weekly Shonen Jump da un poster gigante.