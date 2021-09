ONE PIECE 1000: il poster con Rufy VS Kaido per celebrare l'episodio

Lo scorso anno, dopo tante pause e rinvii, su Weekly Shonen Jump fu pubblicato l'importante ONE PIECE 1000, un capitolo che fece da crocevia per le due fasi della mini saga di Onigashima. Adesso però anche l'anime si sta avvicinando alla quadrupla cifra e lo farà con un episodio speciale.

Considerato il traguardo raggiunto, Toei Animation farà di tutto per rendere importante l'episodio 1000 di ONE PIECE. Non è ancora ben noto quale sarà il centro della puntata e difficilmente riuscirà a coincidere con il millesimo capitolo dell'opera originale di Eiichiro Oda. Intanto però iniziano le celebrazioni e le notizie che caricano di hype gli spettatori dell'anime.

L'azienda nipponica ha infatti divulgato la locandina celebrativa di ONE PIECE 1000, che potete osservare nel tweet in basso. Il poster dell'episodio commemorativo vede Rufy e Kaido uno di fronte all'altro, il mugiwara pronto a sferrare un pugno mentre l'imperatore a colpire col suo kanabo, mentre sullo sfondo si intravede il teschio gigante di Onigashima, teatro della battaglia in corso.

ONE PIECE 1000 uscirà a novembre in Giappone e su Crunchyroll, quindi mancano circa due mesi al suo debutto. E, insieme alla sua messa in onda, potrebbe esserci in serbo anche qualche altro annuncio speciale su ONE PIECE.