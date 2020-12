ONE PIECE 1000 spoiler, riassunto completo: il protagonista è Monkey D. Rufy

Le battaglie di Rufy in ONE PIECE sono state tante. Isola dopo isola, saga dopo saga, ha messo al tappeto tanti nemici che avevano minacciato la sua ciurma, i suoi amici o il suo sogno. Ma ora è arrivato alla sfida più importante che avrà inizio in ONE PIECE 1000.

Il titolo di ONE PIECE 1000 è "Rufy cappello di paglia" e fa già presagire chi è il protagonista. Proprio Rufy arriva al quinto piano di Onigashima e lì incontra tutti i subordinati di Kaido sconfitti dai mink, anche se non si vede Jack. Rufy vede Shishilian e gli parla, con quest'ultimo che dice che è tutto ciò che ha potuto fare per lui. Rufy risponde che è tutto ok e che non dimentica che hanno dato la vita per proteggere Raizou. Mentre Shishilian piange, Rufy sale sul tetto di Onigashima.

Si passa alla piazza principale dove vediamo Queen e King che tentano di fermare Marco. Queen estende il proprio collo come un robot per attaccare Marco. Ma Marco blocca sia King che Queen con le ali e lancia Zoro sul tetto. Si torna poi a Yamato, che rivela di aver trovato il diario di Oden sulla spiaggia nel giorno in cui il castello fu bruciato. Qualcuno aveva salvato quel libro e ora Yamato vuole darlo a Momonosuke.

Yamato dice: "Tu sei nato sulla nave di Barbabianca e hai passato del tempo sulla nave di Roger, giusto? Loro dicevano che a 20 anni da quel momento, una nuova generazione di persone potenti sarebbero emerse nel Nuovo Mondo. E quel futuro è adesso! Una volta pensavo sarebbe stato Ace a guidarli, ma quando è morto ho capito..." e si passa poi a un flashback la notte in cui Ace e Yamato bevvero insieme. Ace si fece sfuggire ciò che disse Rufy a lui e Sabo riguardo il suo sogno, frase che fece piangere Rufy, ricordando che le stesse parole furono dette da Roger a Barbabianca e Oden dopo il combattimento sull'isola. Ace e Sabo credono davvero che Rufy possa farcela.

Yamato risponde che: "non riderò perché c'è un grande uomo nel diario di Oden che disse le stesse identiche parole di Rufy". Ace: "Un grande uomo? Non male. Mi piacerebbe bere con lui." Yamato: "Purtroppo è morto". Yamato prepara poi la Vivre Card per Ace sperando che un giorno possano riunirsi. Nel presente, Yamato dice a Momonosuke che un giorno la Vivre Card di Ace sparì, scoprendo poi via giornali che Ace era il figlio di Roger e che il suo fratellino era anche lui un pirata. Yamato spiega poi a Momonosuke ciò che Oden scrisse sul suo diario sulla generazione di pirati che emergerà tra 20 anni a sconfiggere Kaido.

La scena si sposta a Rufy che trova lì anche Kid e Law. E poi vediamo insieme Rufy, Zoro, Kid, Killer e Law difronte a Kaido e Big Mom in una doppia pagina epica. Kaido dice: "Linlin, sai cosa mi ha detto che vuole diventare questo marmocchio?" con Big Mom che risponde: "Lo so, è insolente. L'ha detto anche a me quando ha distrutto il mio castello."

Ma Rufy ignora i due recandosi da Kinemon, ancora cosciente mentre Kaido ancora gli chiede "Ehi moccioso, dillo ancora davanti a noi! Cos'è che vuoi diventare?". Rufy si scusa con Kinemon per il ritardo e si farà carico di salvare Wanokuni, la terra dei suoi amici. Kaido sferra la sua mazza verso Rufy che lo evita. Rufy chiede a Law di trasportare tutti in salvo col suo potere. Rufy attiva il Gear Third mentre ricorda le facce e le voci di tutti coloro che ha incontrato. Usa poi una nuova tecnica, il Gom Gom Red Rock colpendo Kaido in faccia. L'imperatore cade al suolo con la testa tra le fiamme.

Big Mom: "Ehi, che diamine stai facendo, Kaido?! Come puoi farti mettere KO così!". Rufy poi risponde alla domanda di prima dicendo: "Io sono Monkey D. Rufy. L'uomo che vi supererà... e che diventerà il Re dei Pirati!!!". Con questa pagina, ONE PIECE 1000 si conclude.