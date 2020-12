ONE PIECE 1000 è già trend globale: da Twitter a Reddit, i fan sono in hype

Più ci si avvicinava e più l'impazienza dei fan cresceva. Settimana dopo settimana, il conteggio dei capitoli di ONE PIECE aumentava sempre di più e ci portava sempre più in vista del capitolo 1000. Un numero carico di significato e che porta il manga di Eiichiro Oda verso vette che pochi altri fumetti giapponesi hanno raggiunto.

Mentre la redazione di Weekly Shonen Jump si lanciava in varie interviste da lanciare in TV, con l'editor Iwasaki che rivelava di sapere cos'è il One Piece, nel resto del mondo alcuni fan sono riusciti a mettere le mani con larghissimo anticipo sulla rivista per portare gli spoiler di ONE PIECE 1000. Ormai questi sono diventati di dominio pubblico e si sono sparsi in ogni dove e nei giorni scorsi una marea di fan si sono riversati nel leggerli senza attendere l'uscita ufficiale su MangaPlus programmata per il 3 gennaio 2021.

Di conseguenza ci sono anche tante persone che hanno lanciato gli hashtag su ONE PIECE 1000, rendendolo un trend globale su Twitter. Ma non solo la piattaforma dei cinguettii ha visto un exploit sulle ultime avventure di Cappello di Paglia perché anche il social Reddit ha visto un boom, tanto che il topic su ONE PIECE 1000 è diventato l'ottavo topic più redditizio del social, un risultato unico per quanto riguarda il mondo di anime e manga.

Ricordiamo ancora che Weekly Shonen Jump tornerà col numero doppio 05-06 il 4 gennaio 2021 in Giappone e di conseguenza l'uscita ufficiale di ONE PIECE 1000 in Europa è programmata per il 3 gennaio alle ore 17:00 su MangaPlus.