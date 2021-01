ONE PIECE 1001, arrivano i primissimi spoiler: battaglia su tutti i fronti

Il calendario invernale di Weekly Shonen Jump ha reso difficile la pubblicazione di serie come ONE PIECE e le altre, ma ora il periodo è quasi giunto a conclusione. Domenica arriverà infatti su MangaPlus il capitolo 1001 di ONE PIECE, facendo riprendere nuovamente la battaglia per il vertice della pirateria che si sta tenendo a Onigashima.

Come accade di consueto, l'uscita è stata anticipata da alcune anticipazioni che rivelano già che ONE PIECE tornerà per una sola settimana, ripiombando in una pausa personale di Eiichiro Oda in quella successiva. Pertanto, dopo il capitolo 1001, ci sarà da attendere altre due settimane prima di leggere il 1002 di ONE PIECE.

Ma ora concentriamoci sugli spoiler di ONE PIECE 1001, che ci fanno riprendere lì da dove avevamo lasciato i personaggi. Il titolo del capitolo "La decisiva battaglia dei mostri di Onigashima" e vediamo Big Mom sferrare un attacco di fuoco, sul quale viene anche fatta una battuta. Zoro per utilizza la tecnica che taglia il fuoco di Kinemon.

Tutto il resto del capitolo si concentra sulle battaglie, ma per ora non è dato sapere se soltanto quella con Kaido e Big Mom oppure se il riferimento è sui combattimenti che stanno andando in scena tra l pezzi grossi di entrambi gli schieramenti. Lo scontro epocale di ONE PIECE ha inizio.