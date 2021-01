ONE PIECE 1001, data di uscita e previsioni: uno scontro epocale ha inizio

Mentre l'anime di ONE PIECE entra nell'atto 3 di Wanokuni, il manga ha appena salutato il capitolo 1000. Un capitolo simbolico, importante, che accenna a qualche rivelazione ma si concentra sull'exploit di un unico personaggio: Monkey D. Rufy.

Con l'uscita di Weekly Shonen Jump del 4 gennaio 2021, abbiamo visto Rufy scagliare un potete attacco contro Kaido e metterlo al tappeto, per poi fare la sua dichiarazione dove sconvolgerà gli imperatori. Ma adesso inizia la vera lotta di ONE PIECE, quella che tanti fan aspettavano da secoli. Il quintetto di Supernove deve affrontare i due imperatori e sconfiggerli, pena la fine del Wanokuni e delle loro ambizioni.

ONE PIECE 1001 arriverà il 17 gennaio 2021 su MangaPlus in inglese e spagnolo, dopo un'ulteriore pausa settimanale per le feste di Capodanno della rivista. Ma cosa vedremo? I fronti aperti sono davvero tanti, dalla battaglia di Nami e Usopp a quella contro i Tobi Roppi degli altri membri dei Mugiwara, senza contare che ci sono ancora personaggi fuori dai giochi come Basil Hawkins.

Insomma, il capitolo 1001 di ONE PIECE è imprevedibile perché sicuramente concederà parte del proprio tempo allo scontro di Rufy ma potrebbe tranquillamente spostarsi in una delle tante scene di Onigashima. Voi cosa vi aspettate da ONE PIECE 1001?