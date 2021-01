ONE PIECE 1001: Rufy contro Kaido, la battaglia ha inizio

Piano dopo piano, Monkey D. Rufy è arrivato sulla vetta di Onigashima, la cupola dove Kaido stava affrontando i Foderi Rossi. Lì ha trovato entrambi gli imperatori, così come il suo compagno di ciurma Zoro, Killer, Kid e Law. Il gruppo di Supernove ha dato così inizio alla battaglia epocale di ONE PIECE, inaugurata poi proprio da Rufy.

E ora è il turno di vedere la battaglia vera e propria: Imperatori contro Supernove, il quintetto di giovani pirati contro Kaido e Big Mom che governano sul mondo di ONE PIECE da decenni. E questa battaglia ha inizio in ONE PIECE 1001.

Dopo aver ricevuto il pugno del capitano dal cappello di paglia, Kaido non riesce a credere di aver ricevuto dei danni. Anche Big Mom è allibita, mentre Kaido vede Roger, Rocks, Barbabianca, Oden e Shanks alle spalle di Rufy, pensando che forse sia come loro. Kaido però si riprende e usa la sua bagua per colpire Rufy, che non riesce a schivarla pur avendo utilizzato l'Haki dell'osservazione per prevedere il futuro, venendo atterrato. Ma intanto il giovane protagonista si distrae e sta per subire un attacco da Big Mom, ma Zoro interviene in tempo per cancellare l'attacco di Prometheus usando una tecnica di Kinemon.

Law poi salva Rufy da un altro attacco di Rufy, evento dal quale inizia un siparietto tra i tre capitani che finiscono per subire un attacco da Big Mom. Zoro riconosce Killer dalla risata e i due assaltano Kaido, il quale vuole vedere cosa sanno fare. Le mosse non hanno granché effetto, mentre il terzetto si riprende e attacca al massimo Kaido.

Dopo i tre attacchi, i due imperatori si preparano, con Big Mom che utilizza Prometheus, Napoleon e Zeus, mentre Kaido si trasforma in drago. Chi vincerà questa battaglia vincerà tutto quello che hanno le ciurme avversarie e si avvicinerà ancora di più al One Piece.